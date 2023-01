The Last of Us: Jakarta Jadi Tempat Awal Kiamat Zombie, Pakar Minta Kota Dibom

PIKIRAN RAKYAT – Indonesia dan Christine Hakim tengah ramai jadi perbincangan masyarakat nasional usai terlibat dalam series buatan HBO, The Last of Us. Aktris senior tersebut berperan sebagai Dr. Ratna, seorang profesor Mikologi di Universitas Indonesia.

Serial garapan Craig Mazin dan Neil Druckman ini berlatar 20 tahun setelah adanya infeksi jamur yang memicu pandemi global. Joel (Pedro Pascal) merupakan tokoh utama dalam The Last of Us, dan merupakan seorang penyelundup yang mengawal remaja bernama Ellie (Bella Ramsey), untuk bisa melewati pos apokaliptik Amerika Serikat.

Dalam The Last of Us episode 2 ini, Indonesia disebutkan sebagai negara awal tempat wabah berkembang. Sosok Dr. Ratna bahkan menjadi tokoh penting lantaran sempat digigit di pergelangan kakinya. Di serial ini, masa inkubasi virus hingga menjadi infeksi penuh terjadi selama 12 hingga 24 jam.

Pada episode 2 yang berjudul Infected, serial mundur ke tahun 2003 saat wabah menyebar pertama kali di Jakarta, Indonesia. Melansir Insider, Dr. Ratna kemungkinan digigit sejak 22 September 2003 pagi. Waktu ini sangat penting sebagai penanda berapa lama infeksi bisa menyebar dari Indonesia ke Texas.

Baca Juga: The Last Of Us Episode 2: Virus Zombie Bermula dari Jakarta

Dr. Ratna yang mempelajari infeksi tersebut langsung menyarankan pemerintah untuk mengebom kota demi memperlambat penyebarannya. Sementara itu, Ellie diangkut ke Barat untuk diuji apakah dia bisa digunakan untuk menemukan obat penangkal infeksi tersebut.

Ellie yang bertemu dengan Joel dan Tess langsung menceritakan apa yang dilihatnya terkait infeksi yang melanda kota. Saat melakukan perjalanan dan melewati orang-orang yang terinfeksi seperti zombie, Ellie sempat terkena gigitan.

Joel dan Tess kemudian membunuh orang yang terinfeksi. Mereka kemudian menuju Old State House namun saat tiba di lokasi, Fireflies justru sudah dibantai oleh orang yang terinfeksi.

Tak hanya itu, Tess akhirnya mengaku bahwa dirinya juga digigit saat Ellie sudah mulai sembuh. Kondisi Ellie ini pun membuktikan kekebalan tubuhnya atas infeksi tersebut.