Jadwal Konser NCT Dream di Indonesia, Digelar 3 Hari Berturut-turut

PIKIRAN RAKYAT - Boy group K-pop asuhan SM Entertainment, NCT Dream, akan kembali menggelar konser di Indonesia. Konser bertajuk NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 2: In A Dream itu akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang selama tiga hari sekaligus.

NCT Dream yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung itu akan menggelar konser di ICE BSD pada Sabtu, 4 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram milik promotor yang dikabarkan akan membawa NCT DREAM konser ke Indonesia, @dyandraglobal.

“NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in JAKARTA. The wait is finally over! NCT DREAM is coming back to Jakarta for their second tour! (Waktu menunggu akhirnya berakhir. NCT Dream kembali datang ke Jakarta untuk tur kedua!),” kata Dyandra Global Edutainment dalam Instagram, dikutip pada Minggu, 22 Januari 2023.

“Hall 5-6, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD,” ujarnya melanjutkan keterangan.

Lantas bagaimana jadwal lengkap konser NCT Dream di Indonesia? Berikut jadwal pelaksanaan konser NCT Dream di Tanah Air lengkap dengan waktu pelaksanaannya sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com:

1. Hari pertama : Sabtu, 4 Maret 2023, pukul 18.30 WIB,

2. Hari kedua : Minggu, 5 Maret 2023, pukul 18.30 WIB,

3. Hari ketiga : Senin, 6 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

Hingga saat ini, pihak promotor belum mengumumkan soal pembukaan pembelian tiket untuk konser bertajuk The Dream Show 2 tersebut. Nantinya, pihak promotor akan mengumumkan lebih lanjut soal tiket tersebut.

Sebelum Indonesia, NCT Dream telah mengumumkan sejumlah negara yang akan didatangi oleh mereka untuk konser. Beberapa negara tersebut di antaranya adalah Jepang, dan Thailand. Kemudian, ada pula Hong Kong.