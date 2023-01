Sinopsis Film The Call: Aksi Heroik Halle Berry Selamatkan Seorang Gadis dari Malapetaka

PIKIRAN RAKYAT - Film The Call bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada hari ini, Minggu 22 Januari 2023. The Call merupakan sebuah film dengan genre thriller kriminal psikologis asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013. Film The Call digarap oleh sutradara Brad Anderson dan ditulis oleh Richard D'Ovidio.

Selain itu, film ini juga diperankan oleh Abigail Breslin sebagai Casey Welson, seorang gadis remaja yang diculik oleh seorang pembunuh berantai.

Sinopsis Film The Call

The Call merupakan kisah Jordan Tuner yang diperankan Halle Berry. Jordan Tuner bekerja sebagai operator darurat 911. Saat sedang bertugas, Jordan Tuner mendapat panggilan darurat di saluran telepon 911. Telepon tersebut dari sosok perempuan bernama Leah Templeton, yang mengadu rumahnya dimasuki oleh seorang pria misterius.

Sebagai operator telepon, Jordan Tuner berusaha membimbing Leah untuk bersembunyi. Tapi sayangnya, saran itu justru membawa malapetaka bagi gadis tersebut, Leah justru malah terbunuh saat bersembunyi.

Mengetahui kabar itu dari televisi, Jordan merasa bersalah hingga akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Usai beralih profesi sebagai trainer para operator, Jordan kembali mendapat kasus yang serupa dengan kasus Leah.

Kali ini seorang anak bernama Casey Wilson (diperankan Abigail Breslin) tengah diculik. Teringat dengan kegagalannya menyelamatkan Leah, Jordan berusaha menyelamatkan Casey.

Fakta-fakta film The Call

Pendapatan dari tayangan global sinema ini mencapai 68,572 juta dolar AS, melansir laman IMDb. Dalam situs yang sama, disertakan rating yang berhasil dicapai The Call adalah 6.7 dari 10 poin berdasarkan 123 ribu suara pemilih.

