Percy Hynes White Diduga Melakukan Pelecehan Seksual, Tuduhan Datang dari Akun Twitter

PIKIRAN RAKYAT - Bintang film Percy Hynes White yang berperan sebagai Xavier Thorpe dalam serial Wednesday dituduh melakukan pelecehan seksual. Namanya pun menjadi perbincangan publik.

Seorang wanita yang memiliki akun Twitter @milkievich mengungkapkan dugaan perilaku Percy Hynes White terhadap dirinya. Ia mengaku bahwa Percy dan teman-temannya sering mengadakan pesta untuk memanfaatkan wanita.

Selain itu, ia juga dituduh mengundang wanita yang hanya dianggap seksi oleh Percy dan teman-temannya hanya untuk dimanfaatkan. Ia menuliskan bahwa Percy dan temannya akan membuat wanita tersebut cukup mabuk lalu melakukan hubungan badan.

"Mengundang wanita yang mereka anggap seksi sehingga mereka bisa membuat mereka mabuk dan cukup tak sadar untuk berhubungan seks dengan mereka," cuit akun milkievich.

Ia juga menambahkan pernah suatu ketika Percy Hynes White mabuk dan menyerangnya lantaran terlalu mabuk di salah satu pesta. Di sisi lain, ia juga menuduh Percy melakukan pemerkosaan.

Namun hingga saat ini Percy Hynes White belum memberikan pernyataan apapun terkait berita yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Profil Percy Hynes White

Percy Hynes White (lahir 8 Oktober 2001) adalah seorang aktor asal Kanada. Dia dikenal karena perannya dalam film Edge of Winter dan A Christmas Horror Story, serta peran di serial televisi Between dan untuk perannya sebagai Andy Strucker dalam The Gifted.

