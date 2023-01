Julian Sands Hilang di Gunung Baldy California, Berikut 4 Fakta tentang Sang Aktor

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Julian Sands dilaporkan menghilang saat melakukan pendakian di Pegunungan Baldy, California Selatan, Amerika Serikat pada Jumat, 13 Januari 2023. Sempat menghentikan pencarian karena kondisi cuaca buruk dan sumber daya udara yang minim, tim penyelamatan kini kabarnya masih melakukan berbagai upaya yakni dengan menggunakan pesawat dan drone untuk menemukan aktor asal Inggris itu.

Bintang Warlock berusia 65 tahun ini dikenal karena membintangi banyak film hit. Bahkan baru-baru ini Julian Sands bermain dalam film The Ghosts of Borley Rectory pada tahun 2021 bersama Toyah Willcox.

Selain kemampuannya dalam berakting, Julian Sands juga merupakan sosok suami dan ayah yang luar biasa.

Hilangnya Julian Sands tersebut membuat rekan-rekannya merasa sedih, salah satunya adalah produser film Inggris, Cassian Elwes yang membagikan kepedihannya atas berita hilangnya Julian.

"Saya sudah tahu sejak Jumat bahwa teman saya Julian Sands telah hilang di Gunung Baldy. Saya sangat terpukul. Seorang teman keluarga yang sangat dekat yang merupakan seorang petualang dalam segala hal yang dia lakukan. Saya sudah banyak mengucapkan doa," kata Elwes melalui akun Twitter @cassianelwes.

Di tengah berita suram tersebut, berikut beberapa hal tentang Julian Sands yang sudah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman Hollywood Life, dan yang perlu Anda ketahui.

1. Deretan Film Julian Sands

Julian adalah salah satu aktor sukses yang terkenal sejak 1980-an dan 1990-an. Beberapa karyanya yang paling dikenal adalah film Arachnophobia, Ocean's Thirteen, A Room with a View, dan banyak lagi.

Pria asal Inggris ini memiliki lebih dari 150 kredit di halaman IMDb dan bahkan telah memenangkan Penghargaan Juri Khusus di Festival Film Internasional 2012 untuk Perdamaian, Inspirasi, dan Kesetaraan untuk karyanya di The Maiden and the Princess.