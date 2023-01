Profil Leonardo DiCaprio, Namanya Melejit Setelah Berperan sebagai Jack di Titanic

PIKIRAN RAKYAT – Leonardo DiCaprio mulai banyak dikenal setelah perannya sebagai Jack di film Titanic (1997). Dalam film itu, Jack Dawson adalah pemuda miskin yang jatuh cinta kepada wanita dari keluarga kaya raya, Rose (Kate Winslet).

Sebelum berakting di Titanic, karier Leonardo DiCaprio sudah malang melintang. Aktor yang lahir di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 11 November 1974 itu memulai kariernya di dunia hiburan sejak dekade 1980-an. Saat itu, Leonardo DiCaprio muncul di televisi sebagai bintang iklan.

Film pertama yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio adalah Tobias Wolff dalam This Boy's Life (1993). Tumbuh besar berkat film-film drama romantis, pada awal dekade 2000-an, Leonardo DiCaprio mencoba genre lain yakni drama kriminal. Dua film yang dibintanginya saat itu adalah Catch Me If You Can (2002) dan Gangs of New York (2002).

Baca Juga: Profil KH Abdul Wahab, Salah Satu Ulama Pendiri Nahdlatul Ulama

Kehidupan Pribadi

Leonardo DiCaprio merupakan anak tunggal dari pasangan Irmelin dan George DiCaprio. Orangtuanya bertemu saat kuliah dan pindah ke Los Angeles setelah lulus.

Ayah DiCaprio adalah keturunan Italia dan Jerman. Kakek dari pihak ibu, Wilhelm Indenbirken, adalah orang Jerman. Nenek dari pihak ibu, Helene Indenbirken adalah seorang imigran Rusia yang tinggal di Jerman.

Ketika DiCaprio berusia satu tahun, kehidupan rumah tangga orangtuanya diterpa masalah yang menyebabkan keduanya harus berpisah. Ayah DiCaprio tinggal bersama pacarnya, sementara DiCaprio dan ibunya pindah ke lingkungan lain yaitu Los Feliz.

Saat remaja, DiCaprio melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama John Marshall.

“Saya membenci sekolah umum dan ingin mengikuti audisi untuk akting supaya dapat memperbaiki situasi keuangan keluarga,” kata DiCaprio.

Kecintaan DiCaprio terhadap dunia akting berasal dari kebiasaannya yang suka meniru mimik dan gestur orang lain. DiCaprio senang orang yang ditirunya bereaksi atas apa yang dilakukannya itu.