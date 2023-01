Agnez Mo Minta SMPN 1 Ciawi Bogor Dukung Siswa yang Video Dansanya Viral

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Agnez Mo alias Agnes Monica turut menyoroti video dansa dua siswa SMPN 1 Ciawi Bogor yang viral. Video dansa itu viral karena salah satu netizen menganggap anak-anak yang berdansa di video itu terpapar budaya asing yang merusak.

Agnez Mo tidak setuju dengan penilaian itu. Dia menyebut bahwa kemampuan anak-anak itu seharusnya didukung semua pihak. Agnez Mo menyampaikan pandangannya itu melalui unggahan Instagram Story di akun @agnezmo.

"Having these achievements and accomplishments in dance is not something to apologize for (Memiliki prestasi di bidang dansa bukan sebuah kesalahan sehingga harus meminta maaf)," ujar Agnez Mo.

Agnez Mo juga meminta agar pihak sekolah yakni SMP Negeri 1 Ciawi Bogor untuk memberi dukungan kepada dua siswanya.

"@smpn1ciawi_bogor please support them at time like this they need real adults to back them up (Tolong dukung mereka. Mereka butuh dukungan orang dewasa)," ujarnya.

Agnez Mo menilai, kemampuan memang seharusnya dibanggakan, sehingga keputusan SMP Negeri 1 Ciawi Bogor mempersilakan siswa-siswi untuk menampilkan gerakan dansa di depan seluruh anak-anak saat selepas upacara, sudah tepat.

Bagi Agnez, pertunjukkan prestasi akan dapat memotivasi siswa-siswi lainnya untuk menampilkan bakatnya masing-masing.



"Punya anak berprestasi itu dibanggakan. Justru harus dibanggakan oleh sekolahnya, biar bisa jadi contoh buat yang lain, bahwa prestasi lebih penting dibandingkan hanya viral aja," ujar Agnez Mo.

Lebih lanjut, Agnez Mo juga menyampaikan pesan bagi pasangan siswa-siswi yang pandai berdansa itu agar tidak patah semangat dan terus mengasah kemampuan berdansa. Agnez juga meminta mereka tidak mendengar suara-suara negatif dari orang lain.

"Untuk dua orang siswa-siswi, tetap lakukan yang dikerjakan. Kalian berdua baru memulai, jangan biarkan siapa pun membuat kalian jatuh," ujarnya. "Saya akan segera bertemu kalian berdua, untuk memberi ucapan selamat secara langsung," ujarnya lagi.