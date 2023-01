Agnez Mo Ingin Bertemu Dua Murid SMPN 1 Ciawi yang Disebut Generasi Rusak

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Agnez Mo mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dua murid SMPN 1 Ciawi yang disebut generasi rusak. Hal itu disampaikan dalam unggahan Instagram Story miliknya.

Agnez Mo secara langsung mengirimkan pesan melalui Instagram SMPN 1 Ciawi untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana memperlakukan murid berprestasi.

Menurut Agnez Mo, pihak sekolah tidak harus minta maaf, justru sebaiknya memberikan support dan dukungan pada dua murid berprestasi yang bisa mengharumkan nama baik sekolah.

"Hi :) @smpn1ciawi_bogor ini Agnez Mo. Kalo boleh, sepertinya punya prestasi itu bukan sesuatu yang harus minta maaf kok. Punya anak berprestasi itu dibanggakan saja..:) krn menurut saya, biar itu bisa boost their confidence. Yang kayak gini harus dibanggakan oleh sekolahnya, biar bisa jadi contoh jg buat yang lain, bahwa BERPRESTASI itu lebih penting dibandingkan hanya go viral saja. Go Viral karena PRESTASI itu sesuatu hal yang harus dibanggakan," ujar Agnez Mo.

Agnez Mo memohon agar SMP 1 Ciawi bisa memberikan dukungan dan siaga saat ada oknum yang memberikan cacian pada prestasi kedua anak tersebut.

Melalui pesan tersebut, Agnez Mo memohon agar pihak mereka memberikan kontak dua murid berprestasi tersebut untuk memberikan selamat secara langsung.

"So please please please, support them always, and stand on their sides pada saat ada oknum2 tertentu dengan closed and judgemental minds yang pengen menjatuhkan mereka. This is truly important. Kalo bole, Please let me know their contacts/IG. I Want to congratulate them," ujarnya.

Lebih lanjut, Agnez Mo meminta agar dua murid tersebut bisa meneruskan mimpinya sebagai seorang penari dansa.