5 Artis Indonesia yang Masuk Daftar Wanita Tercantik di Dunia 2023, Didominasi Penyanyi

PIKIRAN RAKYAT - Survei TC Candler merilis penobatan wanita tercantik di dunia tahun 2023. Yang menarik, ada lima artis wanita Indonesia yang masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia.

TC Candler biasanya merilis the 100 Most Beautiful Face dan The 100 Most Handsome Face di dunia setiap tahunnya. Survei ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada publik untuk memilih artis dalam daftar tersebut.

Nominasi ini dinilai berdasarkan kecantikan, gaya hidup, profesi, kegembiraan, passion serta ketenaran yang terbalut dalam wajah yang cantik dan tampan versi TC Candler.

Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum 5 artis Indonesia yang masuk daftar wanita tercantik di dunia 2023.

Lyodra Ginting. /Instagram @lyodraofficial

Meski baru dikenal di industri musik Indonesia, nama Lyodra sudah masuk dalam daftar wanita tercantik versi TC candler pada tahun 2021 dan 2022 lalu.

Lyodra yang namanya tengah melejit ini pun diprediksi menjadi salah satu yang akan kembali masuk ke dalam nominasi TC Candler tersebut di 2023.

