Verrell Bramasta Ungkap Rahasia Mencengangkan Ferry Irawan yang Belum Diketahui Publik

PIKIRAN RAKYAT - Verrell Bramasta dan Athalla Naufal baru saja membongkar kejanggalan sikap Ferry Irawan yang sukses membuat public tercengang.

Verrell mengungkap sikap Ferry Irawan usai melakukan KDRT kepada Venna Melinda. Ferry Irawan ternyata sempat menghubungi Verrell Bramasta melalui WhatsApp namun tak ia digubris.

"Kemarin atau dua hari yang lalu, dia masih WhatsApp. Cuman ya nggak aku bales," kata Verrell Bramasta

Verrell juga mengungkap Ferry Irawan sempat mengirim beberapa video permintaan maaf kepadanya.

Baca Juga: CEO Bandung Premier League Doni Setiabudi Daftar Jadi Calon Ketua Umum PSSI, Berikut Profilnya

"Dan dia juga beberapa kali ngirimin video ya," kata Verrell Bramasta meminta persetujuan Athalla Naufal.

Video tersebut dianggap lucu oleh kakak beradik tersebut, pasalnya tanpa sebab mereka berdua mendapat video permohonan maaf.

"Menurut aku it's funny (itu lucu) aja. I don't get the point of the video, maksudnya buat apa Om Ferry ngirimin video itu," ujar Verrell Bramasta.

Baca Juga: Potret Ferry Irawan Pakai Baju Tahanan Viral, Hotman Paris Bagikan Fakta Mengejutkan Soal Penahanan

Dalam video terlihat Ferry Irawan merekam dirinya dalam video ketika dirinya sedang menangis. Namun, dalam video tersebut air mata Ferry Irawan tak terlihat sehingga membuat Verrell dan Athalla merasa heran.