Sinopsis Film Three Kingdoms: Sejarah Perang di Kerajaan China Kuno

PIKIRAN RAKYAT - Film Three Kingdoms bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Three Kingdoms merupakan film hasil garapan sutradara Daniel Lee, serta ditulis oleh Ho-Leung Lau, Daniel Lee, dan Guanzhong Luo yang dirilis pada tahun 2008.

Film Three Kingdoms dibintangi oleh Andy Lau, Sammo Kam-Bo Hung, Maggie Q, Andy On, Rongguang Yu, Hua Yeuh, dan aktor kenamaan lainnya.

Melansir situs Asian Movies, Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon merupakan film yang diadaptasi dari novel "Romance of the Three Kingdoms". Novel ini merupakan salah satu dari empat klasik besar sastra Tiongkok dan telah ditulis pada abad ke-14 oleh Luo Guanzhong.

Dilihat di situs resmi IMDb, film three Kingdoms berhasil mendapatkan rating review 6,2/10.

Sinopsis Three Kingdoms

Cina terbagi menjadi tiga kerajaan, yang penguasanya berusaha menyatukan negara dengan memimpin perang satu sama lain. Tiga penguasa pada film ini, yakni Shu, Wei, dan Wu.

Pasukan Shu memiliki barisan jenderal dan panglima yang mumpuni, seperti Liu Bei, Zhao Zilong, Luo Ping'an, Zhuge Liang, Zhang Fei, Guan Yu, dan lainnya. Pasukan Liu Bei meraih kemenangan pertama di medan perang.

Three Kingdoms menceritakan Zhao Zilong (Andy Lau) yang berjuang untuk kerajaan Shu. Dia diperkenalkan ke dalam pekerjaan militer oleh temannya Pingan (Sammo Hung). Segera setelah Zilong terjun ke militer, ia memiliki beberapa prestasi militer untuk kreditnya.

Zhao Zilong bahkan menyelamatkan putra kaisar Liu dari tangan jenderal musuh Cao Cao (Damian Lau). Karena kecakapan Zhao Zilong karir militernya menerima dorongan yang lebih besar.