Sinopsis Not Okay: Kamuflase Danni Sanders Jadi Korban Bom di Paris Demi Popularitas

PIKIRAN RAKYAT - Not Okay merupakan film Amerika yang tayang pada tahun 2022. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Quinn Shephard.



Film komedi ini dibintangi oleh Zoey Deutch Mia Isaac, Nadia Alexander, Embeth Davidtz, Karan Soni, and Dylan O'Brien. Not Okay dirilis pada 29 Juli 2022 oleh Searchlight Pictures. Film ini menuai pesan positif dari para kritikus.



Situs IMDb memberikan skor 6,0 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes memberikan skor 73 persen tomatometer dan 58 persen skor audience untuk film berdurasi 1 jam 40 menit.

Sinopsis Not Okay

Danni Sander merupakan calon penulis yang bekerja sebagai editor foto di sebuah majalan online di New York City. Namun, Danni tidak memiliki teman dan pekerjaan yang mulus.



Ia pun berbohong kepada teman-temannya bahwa akan mengikuti pelatihan menulis di Paris. Untuk membuktikan dirinya berada di Paris, Danni mengedit semua foto-fotonya.



Danni pun berhasil menambah pengikut di media sosialnya termasuk Colin, influencer terkenal yang bekerja di tempat yang sama dengan Danni. Ia pun senang karena sang gebetan mulai meliriknya



Beberapa hari kemudian, Danni memposting foto editannya saat berada di Arc de Triomphe. Namun, beberapa menit kemudian muncul kabar jika Paris diserang bom termasuk di Arc de Triomphe.



Danni pun bingung dan berencana untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya. Namun Colin mengkhawatirkannya, Danni pun mengurungkan niat untuk mengungkapkan yang terjadi, dan mengaku melihat insiden pengeboman yang menelan korban tersebut.



Orang tua, rekan kerja, hingga pengikut di media sosial percaya jika Danni merupakan orang yang selamat dari serangan teroris tersebut dan mendapatkan banyak perhatian. Danni pun mendapatkan kesempatan untuk menulis pengalamannya di tempatnya bekerja.

Untuk menemukan inspirasi dalam menulis, Danni bergabung dalam kelompok pendukung trauma, Ia pun bertemu dengan Rowan Aldern, korban selamat dari penembakan sekolah dan memiliki pengikut yang banyak.



Terinspirasi dari Rowan, Danni pun menulis artikel dengan tagar #IAmNotOkay. Lantas tagar tersebut pun banyak digunakan oleh orang-orang di media sosial, Danni pun semakin terkenal.



Ketenaran Danni membuat Colin semakin mendekatinya. Danni pun senang sang pujaan hati mendekatinya, namun Ia mengetahui maksud Colin mendekatinya hanya untuk bermain-main saja.



Danni pun menyadari kehidupan populernya tidak semenarik yang dibayangkan. Ia pun memilih untuk menjadi orang baik dan semakin dekat dengan Rowan.



Namun, seseorang mengetahui kebohongan Danni selama ini dan ingin menunjukkannya kepada publik. Lantas bagaimana nasib Danni?