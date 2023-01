Sinopsis The Last of Us, Serial yang Diadaptasi dari Sebuah Game

PIKIRAN RAKYAT - Film The Last of Us tayang di platform HBO pada hari Minggu, 15 Januari 2023. Serial yang diadaptasi dari game sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar.

The Last of Us yang diadaptasi dari game yang berjudul yang sama dikembangkan Naughty Dog dan diterbitkan Sony Computer Entertainment. Serial ini pun memiliki genre thriller survival.

Tentunya film ini akan memicu adrenalin para penonton. Selain itu film The Last of Us di season pertama berisi 10 episode. Di sisi lain, The Last of Us dibintangi oleh artis senior Indonesia yaitu Christine Hakim yang berperan sebagai ilmuwan.

Film yang diperankan oleh Pedro Pascal sebagai Joel Miller ini akan menceritakan tentang kejadian 20 tahun setelah peradaban modern yang dihancurkan.

Joel dan Ellie, pasangan yang terhubung melalui kekerasan dunia tempat mereka tinggal. Keduanya dipaksa untuk menanggung keadaan brutal dan pembunuh kejam dalam perjalanan melintasi Amerika pascapandemi.

Joel disewa untuk menyelundupkan Ellie, bocah berumur 14 tahun yang keluar dari zona karantina. Usaha mereka tidak mudah karena pengamanan yang super ketat dan munculnya monster mengerikan.

Daftar pemain The Last Of Us

1. Pedro Pascal sebagai Joel Miller

2. Bella Ramsey sebagai Ellie Williams

3. Gabriel Luna sebagai Tommy Miller

4. Merle Dandridge sebagai Marlene

5. Jeffrey Pierce sebagai Perry

6. Anna Torv sebagai Theresa Servopoulos

7. Murray Bartlett sebagai Frank

8. Nick Offerman sebagai Bill

9. Ashley Johnson sebagai Anna Williams

10. Melanie Lynskey sebagai Kathleen

11. Nico Parker sebagai Sarah Miller

12. Storm Reid sebagai Riley Abel

13. Lamar Johnson sebagai Henry

14. Kevonn Woodard sebagai Sam

15. Troy Baker sebagai James

16. Brad Leland sebagai Mr. Adler

17. Christine Hakim sebagai seorang ilmuwan

