Sinopsis Crash Course in Romance dan Link Streaming, Dua Pasangan yang Memiliki Karakter Berbeda

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Crash Course in Romance baru saja tayang di tvN pada Sabtu, 14 Januari 2023. Drakor yang disutradarai Yoo Je-won ini menceritakan hubungan asmara antara pemilik toko banchan.

Crash Course in Romance diperankan oleh Jeon Do Yeon sebagai Nam Haeng Sun yang menjadi atlet nasional dan pemilik toko banchan. Sedangkan lawan mainnya yaitu Jung Kyung Ho berperan sebagai Choi Chi Yeol yang berprofesi sebagai instruktur hagwon yang populer.

Drakor Crash Course in Romance menceritakan tentang seorang mantan atlet nasional yang tak sengaja bertemu dengan seorang instruktur populer dengan kepribadian yang cukup menarik.

Nam Haeng Sun memiliki sifat yang positif dan selalu bersemangat dengan hal apapun. Ia bekerja di toko dan memberikan les untuk siswa yang sedang mempersiapkan ujian masuk universitas.

Nam Haeng Sun pertama kali bertemu dengan Choi Chi Yeol di tempat les ia mengajar. Sosok Choi pun disorot lantaran dikenal dengan sosok seorang pekerja keras dan disiplin.

Akan tetapi, Choi Chi Yeol memiliki sifat yang cukup sensitif, mudah marah, dan tidak peduli dengan orang lain.

Tentunya kepribadian keduanya yang berbeda membuat keduanya bisa dikatakan kurang cocok untuk menjalin hubungan. Akan tetapi, saat keduanya bertemu, hubungan antara Choi dan Nam mulai terjalin dengan baik.

Di sisi lain, Nam Haeng Sun tidak pernah terpengaruh oleh kesulitan dan kerumitan dalam hidupnya. Ia percaya pada pilihannya sendiri dan tidak ingin menyerah.