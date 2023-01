Profil Uus, Komika yang Pernah Jadi Penyiar Radio

PIKIRAN RAKYAT – Tidak banyak yang tahu bahwa Uus alias Rizky Firdaus Wijaksana pernah menjadi penyiar radio sebelum menjadi komika. Uus pernah siaran di beberapa stasiun radio di Bandung pada tahun 2011.

Uus lahir di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 23 Desember 1990. Uus menempuh pendidikan di jurusan Sastra Inggris Universitas Padjadjaran (Unpad).

Setelah menjadi penyiar, Uus terjun ke dunia hiburan dengan mengikuti Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) season 3 pada tahun 2013. Uus juga pernah menjadi salah satu host di program musik Inbox yang tayang di SCTV dan program acara Opera Van Java (OVJ) yang tayang di Trans 7.

Kiprahnya di dunia hiburan kerap diwarnai kontroversi. Salah satunya, Uus pernah dianggap menghina artis K-Pop melalui cuitannya.

Uus juga pernah menuai banyak kritik karena cuitannya dianggap menyinggung Rizieq Shihab yang saat itu menjabat sebagai Ketua Front Pembela Islam.

Baca Juga: Profil Rezky Aditya, Pesinetron yang Dilaporkan karena Dugaan Video Asusila

Setelah menggeluti dunia komika, pada tahun 2014, Uus melebarkan sayap ke dunia film. Beberapa film yang pernah dibintanginya di antaranya This is Cinta, Romeo + Rinjani, Epen Cupen the Movie, Comic 8 : Casino Kings part 1, dan 99% Muhrim : Get Married 5.

Pada tahun 2016, dia membintangi film di antaranya Jagoan Instan, Comic 8 : Casino Kings part 2, Abdullah & Takeshi, Get Up Stand Up, Modus, dan 3 Sempruul Mengejar Surga 4.

Pada tahun 2017, dia mendapati peran film dengan judul Mau Jadi Apa?. Berlanjut ke film Yowes Ben, Hongkong Kasarung, Disebelah Ada Surga, dan Generasi pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, menjadi pemain film pada judul PSP: Gaya Mahasiswa, Move On Aja, dan Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan.