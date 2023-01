Dapat 4 Nominasi Penghargaan Internasional, Agnez Mo Ungkap Rasa Bahagia: Saya Masih Cubit Diri Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Agnez Mo mendapatkan empat nominasi di WPVR 2022 Year-End Pinnacle Awards. Adapun empat nominasi tersebut adalah kategori artis solo terbaik, lagu RnB terbaik, lagu tahun ini, dan artis RnB terbaik.

Dalam nominasi artis solo terbaik, Agnez bersaing bersama para penyanyi internasional Dua Lipa, Ed Sheeran, Harry Styles, dan Justin Bieber.

Lagu "Patience" miliknya masuk nominasi lagu RnB terbaik bersama dengan Cuff It milik Beyonce, Call Me Everyday milik Chris Brown feat Wizkid, Woman milik Doja Cat, dan Damn Time milik Lizzo.

Selain itu, lagu Patience juga masuk nominasi lagu tahun ini disandingkan dengan Turning Up milik Arashi, Stay milik Calvin Harris feat Justin Timberlake, Halsey, Pharrel Williams, Beautiful Love Free Fire milik Justin Bieber, dan WYAT (Where Are You At) milik SB19.

Lama berjuang untuk kiprah internasional, Agnez sangat bahagia dengan pencapaiannya ini.

“Terima kasih atas nominasinya! Berada di antara bintang-bintang ini sudah merupakan kemenangan bagi saya,” tulisnya dalam sebuah unggahan Instagram.

Lagu Patience yang ia nyanyikan masuk dalam 50 besar lagu urban dan RnB yang paling banyak diputar di radio AS pada tahun 2022. Dia merasa tak percaya jika lagunya itu masuk dalam 50 besar lagu urban dan RnB yang paling banyak diputar di radio AS sepanjang 2022.

“Saya masih mencubit diri sendiri hari ini. Gadis Asia kecil mungil ini?” ujar Agnez.