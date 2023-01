Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2, Aksi Jennifer Lawrence Lawan Capitol

PIKIRAN RAKYAT - Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada hari ini, Sabtu, 14 Januari 2023. Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 disutradarai oleh oleh Francis Lawrence, dan dibintangi oleh Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, dan Donald Sutherland.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 merupakan film dengan genre aksi fiksi ilmiah yang dirilis pertama kali di Berlin, Jerman pada 4 November 2015. Kemudian dilanjutkan perilisannya pada 20 November 2015 di Amerika Serikat.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 film lanjutan dari The Hunger Games: Mockingjay Part 1 tahun 2014.

Film ini juga merupakan film keempat dan terakhir dalam seri film The Hunger Games, berdasarkan buku terakhir dalam trilogi The Hunger Games karangan Suzanne Collins.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs IMDb, film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 mendapat skor 6,6/10 dari 297.495 penilai.

Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2

Film ini melanjutkan cerita dari Mockingjay Part 1 setelah Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) diserang oleh Peeta Mellark (Josh Hutcherson) yang telah dicuci otak. Katniss kini telah pulih dari lukanya dan bergabung dengan kelompok pemberontak bersama Gale (Liam Hemsworth) dan Boggs (Mahershala Ali).

Mereka kini harus mengajak Distrik 2 untuk ikut dalam pemberontakan. Namun mempengaruhi Distrik 2 bukanlah hal yang mudah karena Distrik 2 adalah distrik kesayangan Capitol. Setelah menempuh berbagai cara, Katniss dan kawan-kawannya akhirnya berhasil memengaruhi Distrik 2.

Tapi di waktu yang sama, Katniss ditembak oleh seseorang dari distrik tersebut, untungnya Katniss mengenakan baju anti peluru. Insiden ini membuat Presiden Coin (Julianne Moore) enggan mengirim Katniss ke Capitol.

