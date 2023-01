Sinopsis Film Titanic: Kisah Rose Mempertahankan Cintanya Meski Ditentang Banyak Orang

PIKIRAN RAKYAT - Film Titanic adalah film Amerika Serikat yang diproduksi pada tahun 1997. Film ini disutradarai oleh James Cameron.



Film bergenre romantis ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Victor Garber dan lainnya. Film ini rilis pada 1 November 1997 di Tokyo International Festival, san rilis pada 5 Januari 1998 di Indonesia.



Situs IMDb memberikan skor 7,9 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes memberikan skor 88 persen tomatometer dan 69 persen skor audience untuk film berdurasi 3 jam 15 menit.

Sinopsis Titanic

Pemburu harta karun bernama Brock Lovett beserta timnya menjelajahi bangkai kapal RMS Titanic untuk mencari sebuah kalung berlian berharga yang diyakini terkubur di dasar laut bersama bangkai kapal tersebut. Sebuah peti berhasil ditemukan dan dibawa ke permukaan untuk dibuka.



Sayangnya, peti tersebut tak berisi harta karun berharga, namun terdapat beberapa lembar kerja yang sudah hancur karena air laut. Salah satunya adalah lukisan seorang wanita dan terdapat tulisan 14 April 1912 bertanda tangan 'JD'.



Lukisan tersebut menggambarkan seorang perempuan sedang bersandar di sebuah kursi. Perempuan tersebut menggunakan kalung berlian yang mereka cari "Heart of the Ocean — Jantung Samudera".



Rose Dawson Calvert, seorang perempuan tua berusia 101 tahun, melihat kabar penemuan lukisan tersebut. Ia pun langsung menghubungi Brock Lovett dan menanyakan soal Heart of the Ocean, Rose juga meyakini bahwa perempuan dalam lukisan tersebut merupakan dirinya.



Lovett pun tertarik dan minta Rose bersama cucunya Lizzy untuk terbang ke lokasi penemuan lukisan tersebut menggunakan helikopter. Rose pun menceritakan mengenai pengalamannya menumpangi kapal Titanic.



Diceritakan Rose, pada April 1912, Ia yang masih berusia 17 tahun menaiki RMS Titanic sebagai penumpang kelas satu bersama ibunya, Ruth DeWitt Bukater, dan tunangannya, Caledon Nathan Hockley (Cal). Sebenarnya Rose tidak mencintai Cal, namun melihat masalah keuangan dan kehormatannya, sang Ibu meminta anaknya bertunangan dengan pengusaha sukses di bidang industri tersebut.



Di saat yang sama, seorang laki-laki bernama Jack Dawson memenangkan tiket kelas tiga dalam permainan poker dan ikut serta dalam pelayaran perdana Titanic dari Southampton menuju New York.



Di atas kapal, Rose tidak bahagia dengan pertunangannya dan kehidupannya yang dikekang. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara terjun dari buritan kapal.



Jack yang melihat kejadian tersebut langsung menghalangi Rose untuk meloncat. Atas kejadian tersebut, Cal dengan berat hati mengundang Jack makan bersama di jamuan kelas satu untuk membalas jasanya.



Singkat cerita, Rose dan Jack menjalin persahabatan dan saling berbagi pengalaman serta kisah hidup mereka. Jack menceritakan petualangannya sebagai seorang pelukis sementara Rose berbagi kisah soal keputusasaan dan penderitaannya.



Mereka pun tampak saling mengerti dan mulai tertarik satu sama lain. Akan tetapi kondisi membuat mereka tidak bisa bersama. Bagaimana kisah cinta Rose dan Jack?***