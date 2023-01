Bakal Mengulang Sejarah, Deep Purple Siap Manggung Bersama Godbless di Solo, Cek Harga Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT – Band rock legendaris asal Londong Inggris, Deep Purple akan segera menghibur penggemarnya di Indonesia. Tentunya hal ini sudah sangat ditunggu-tunggu, pasalnya band tersebut terakhir kali tampil di Indonesia pada 1975 silam.

Sejarah juga akan terulang kembali, mengingat Deep Purple akan bertemu dengan Godbless sebagai band pembuka mereka, seperti 48 tahun lalu. Bedanya, jika tahu 1975 silam band legendaris tersebut manggung di Jakarta, kini mereka akan tampil di Solo, Jawa Tengah.

Konser bertajuk Deep Purple World Tour 2023 ini akan digelar pada Jumat, 10 Maret 2023 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Konser tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Godbless.

Rajawali Indonesia akan menjadi promotor konser ini, dan mereka menyediakan tiga kategori tiket yang bisa dibeli oleh para penggemar Deep Purple and Godbless. Adapun tiga kategori tiket tersebut terdiri dari Presale Tiket, Regular Tiket, dan On The Spot.

Terdapat lima venue yang disediakan oleh promotor dalam konser tersebut yakni Super Purple, Purple, Green A, Green B, dan Festival. Kelima kategori venue tersebut hanya bisa dibeli saat presale dan regular, sedangkan untuk On The Spot hanya bisa membeli venue Green A, Green B, Festival.

Harga tiket konser Deep Purple

Dalam website resmi penyelenggara konser, tiket presale sudah bisa dipesan dari sekarang dengan harga yang beragam. Untuk venue Super Purple dan Purple harus menghubungi pihak panitia terlebih dahulu. Sedangkan untuk Green A senilai Rp1 juta, Green B Rp500.000 dan Festival senilai Rp750.000.

Kategori regular tiket tak dibanderol cukup jauh dari presale, adapun venue Super Purple dan Purple harus menghubungi pihak panitia terlebih dahulu. Sedangkan Green A dibanderol dengan harga Rp1,5 juta, Green B senilai Rp750.000 dan Festival dibanderol dengan harga Rp1 juta.

