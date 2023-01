Jarang Diketahui, Simak 10 Fakta Zayn Malik yang Berulang Tahun Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi asal Inggris, Zain Javadd Malik atau yang lebih dikenal dengan Zayn Malik lahir pada 12 Januari 1993. Nama Zayn Malik menjadi populer usai penampilannya di ajang pencarian bakat X Factor.

Memiliki paras menawan dan memiliki bakat bernyanyi membuat para juri terkesan, yang kemudian membentuk One Direction.

Adapun para anggota yang ikut tergabung dalam One Direction yakni Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, dan Louis Tomlinson.

Pada tahun 2015, Zayn Malik memutuskan untuk hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya itu dan meluncurkan debut solonya yang bertajuk Mind of Mine dengan single utamanya Pillowtalk yang menjadikannya penyanyi ini debut di nomor satu di Inggris dan AS.

Zayn Malik juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan termasuk American Music Awards dan MTV Video Music Awards, serta menjadi satu-satunya artis yang memenangkan Billboard Music Awards untuk New Artist of the Year sebanyak dua kali.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari East Mojo, berikut beberapa fakta tentang Zayn Malik yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya.

1. Zayn Malik lahir pada tanggal 12 Januari 1993 di Rumah Sakit St Luke, Bradford. Saat berada di grup ‘One Direction’ Zayn merupakan anggota tertua kedua setelah Louis Tomlinson.

2. Zayn dibesarkan di Bradford, West Yorkshire. Daerah tersebut juga menjadi rumah bagi beberapa selebritas lainnya seperti vokalis Kaiser Chiefs, Ricky Wilson dan Gareth Gates.