Profil Revaldo, Aktor yang Ditangkap Tiga Kali Terkait Narkoba

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Revaldo, ditangkap Ditresnarkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Revaldo tercatat sudah tiga kali ditangkap dalam kasus yang sama.



Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, mengatakan pihaknya mendapat laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba pada Senin, 9 Januari 2022 lalu. Tim kemudian menelusuri informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Revaldo di Apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat.



"Tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Revaldo Fifaldi Surya Permana," tuturnya, Kamis, 12 Januari 2022.



Zulpan juga mengatakan, penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti dan langsung mengamankannya. Revaldo juga telah melakukan pemeriksaan dan diketahui barang haram tersebut diperoleh dari seseorang.

Baca Juga: Hasil Tes Urine Revaldo Positif Methamfetamin hingga THC



"Hasil interogasi, tersangka menyatakan bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari seseorang yang bernama Tia dan ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Guntur," tuturnya.



Hasil urine pun menunjukan sang aktor positif mengonsumsi barang haram tersebut. "Hasil urine positif metamfetamin, amfetamin, dan THC," kata Zulpan.



Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti berupa ganja dan sabu. "Barang bukti yang kami sita sabu dan ganja," kata Wadir Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Donny Alexander.

Pernah Ditangkap

Penangkapan Revaldo terkait penyalahgunaan narkoba ini bukan kali pertama, dia sebelumnya ditangkap pada 2006. Ia ditemukan sedang pesta narkoba bersama teman-temannya dan dihukum penjara 2 tahun.



Revaldo kembali ditangkap dengan kasus yang sama pada 2010. Ia diketahui memiliki sabu-sabu seberat 50gram dan dipenjara 5 tahun atas perbuatannya tersebut.



Namun demikian, Donny belum mau merinci berapa banyak barang bukti yang diamankan dalam kasus tersebut. "Selengkapnya masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan," katanya.

Profil

Revaldo merupakan pameran busana yang terjun ke dunia akting pada tahun 2003. Ia berperan sebagai Rangga dalam sinetron Ada Apa dengan Cinta?, yang diadaptasi dari film tahun 2002 dengan judul yang sama.



Pria kelahiran 1982 ini pernah terlibat dalam kasus pemukulan Fahmi Fatur Rachman pada tahun 2004. Akibatnya, Ia harus mendekam di balik jeruji besi selama tiga hari. Hakim menetapkan hukuman tiga bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan.

Baca Juga: Profil Ridwan Rumasukun Plt Gubernur Papua, Pernah Dipilih Langsung Jadi Sekda Oleh Lukas Enembe

Biodata

Nama: Revaldo Fifaldi Surya Permana

Lahir: Yogyakarta, 18 Juni 1982

Tahun aktif: 2003 - sekarang

Istri: Indah Puspita Sari (menikah 2016)

Orang tua: Roy Permana dan Mita Fatmita.

Film:

30 Hari Mencari Cinta (2003)

Namaku Dick (2008)

Tebus (2011)

The Night Comes For Us (2018)

Mantan Manten (2019)

Zeta: When the Dead Awaken (2019)

X-tra Absurd (2020)

Preman (2021)

Senzano Savana (2021)

Kambodja (2022)

Sayap Sayap Patah (2022)

Sri Asih (2022)

Televisi

Ada Apa dengan Cinta? (2003)

Ajari Aku Cinta? (2004)

www.cinta.com (2005)

Para Pencari Tuhan (2005)

Cermin Kehidupan (2016)

Seribu Kisah (2017)

Rahasia Tuhan (2017)

Tak Kasat Mata (2017)

Jodoh Wasiat Bapak (2017)

Kun Fayakun (2018)

Wanita Perindu Surga (2018)

Wanita Perindu Surga 2 (2018)

Malaikat Tak Bersayap (2018)

Dzolim (2018)

Rahasia Hidup (2019)

Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 (2021)

Sinema Wajah Indonesia (2021)



FTV