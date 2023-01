Musisi Legendaris Jeff Beck Tutup Usia, Album Loud Hailer Jadi Salah Satu Karya Kebanggaannya

PIKIRAN RAKYAT – Dinobatkan sebagai ‘Dewa Gitar’, Jeff Beck selalu mampu menginspirasi jutaan orang lebih dari empat dekade. Musisi legendaris ini bahkan hampir menguasai semua jenis musik, seperti blues-rock, heavy metal, jazz fusion, dan elektronik. Sehingga tidak heran jika beberapa kali namanya masuk dalam nominasi Grammy Awards dan menjadi pemenang di acara tersebut.

Beck mengawali kariernya dengan bergabung bersama grup gitar terkenal, The Yardbirds pada tahun 1965. Namun, dua tahun kemudian Jeff Beck memutuskan untuk keluar dan membentuk The Jeff Beck Group yang terdiri dari Rod Stewart dan Ron Wood.

Tak berselang lama, nama Jeff Beck semakin dikenal oleh masyarakat luas baik lokal maupun internasional, dan dianggap sebagai salah satu gitaris terhebat sepanjang masa. Kemudian, pada tahun 2009, Jeff Beck dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame.

Tahun 2009 menjadi tahun terbesar bagi Beck karena dia menjual tur dunia dan dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame, kesuksesan yang dia ikuti dengan kembali ke studio.

Baca Juga: Rumah Makan di Rancabolang Bandung Kebakaran, Jalur Lambat di Jalan Soekarno Hatta Ditutup Sementara

Tujuh tahun setelah merilis album pemenang penghargaannya pada tahun 2003, Beck mulai menyusun lagu untuk album barunya Emotion and Commotion.

Didukung oleh band baru yang menampilkan Jason Rebello, Rhonda Smith, Narada Michael Walden, dan orkestra 64-piece, Beck memainkan gitarnya dengan cara yang berbeda.

Perpaduan menarik antara rock dan sampul klasik virtuoso berkisar dari Over the Rainbow hingga Mahler's Symphony No. 5.

Salah satu album Jeff Beck yang paling laris adalah Loud Hailer, banyak hal istimewa yang sengaja dibuat dalam lagu tersebut, seperti dibangun dengan hati-hati untuk menyoroti vokal utama sebanyak karya gitarnya.