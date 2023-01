Kara Chenoa Rilis Simple Crush, Tembang Perjalanan Seseorang Mengerti Arti Cinta

PIKIRAN RAKYAT - Menuju perilisan minialbum ketiga, musisi Kara Chenoa menyapa pendengar dengan single anyar. Tembang berbahasa Inggris, "Simple Crush" menjadi amunisi Kara untuk mengukuhkan posisi dia sebagai solois pria di industri musik. Sebelumnya, Kara telah merilis single duet bersama Raisa, "You Better ­Believe Me" yang termuat di album "It's Personal" (2022).

Kara mengungkapkan, lagu "Simple Crush" bercerita tentang perjalanan seseorang yang bertumbuh dewasa dalam mengerti arti cinta. Di lagu ini dia ingin menyampaikan, kalau cinta itu tidak sederhana.

"Menurut saya, cinta monyet itu lebih ­mudah, karena rasanya manis dan menyenangkan. Berbeda dengan cinta yang sudah ­dewasa, karena murni dan butuh pengorbanan. Tak sekadar ingin," tutur Kara, Senin 9 Januari 2023.

Kara merilis "Simple Crush" pada Jumat 6 Januari 2023 di seluruh platform musik digital. Video liriknya juga dirilis pada hari yang sama di kanal YouTube Kara. Lagu bertempo upbeat dan kental dengan nuansa R&B ini diciptakan Kara bersama Monty Hasan yang juga berperan sebagai produser.

Menurut Kara, jika dibandingkan dengan ­single-single sebelumnya, "Simple Crush" dikemas dengan berbeda. Dia sengaja membuat "Simple Crush" lebih ­se­derhana dan minimalis.

"Buat aku lagu ini lumayan berbeda jika dibandingkan dengan ­lagu-lagu yang pernah aku buat. Aku mengeksplorasi sound yang ­minimalis dan mencoba memasukan esensi lugu dari lagu-lagu pop. Di lagu 'Simple Crush' aku belajar kalau kesederhanaan adalah sesuatu yang lebih baik," kata Kara.

Kara berharap, "Simple Crush" bisa diterima dengan baik pendengar musik di Indonesia. Terutama, bagi mereka yang sedang jatuh cinta.

"Aku ingin buat yang dengar bisa senyum sedikit lebih lebar keti­ka memang kalian sedang jatuh cinta. Kalau sedang tidak jatuh cin­ta, tenang saja, karena menemukan cinta yang sejati itu memang enggak mudah," ujar Kara.