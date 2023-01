Sinopsis Film Dead Man Down: Aksi Balas Dendam Colin Farrel Atas Kematian Anaknya

PIKIRAN RAKYAT - Film Dead Man Down bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Kamis, 12 Januari 2023.

Film Dead Man Down adalah film thriller kriminal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2013.



Film ini ditulis oleh J.H. Wyman dan disutradarai oleh sutradara Denmark Niels Arden Oplev. Film ini dibintangi Colin Farrell, Noomi Rapace, Dominic Cooper, dan Terrence Howard.

Box Office Mojo mencatat, film Dead Man Down memperoleh pendapatan sebesar 18,7 juta dolar AS, dengan 10 juta dolar AS berasal dari penayangan domestik dan 7,1 juta dolar AS dari penayangan secara internasional.

Situs IMDb memberi penilaian 6,5 dari 10 untuk film Dead Man Down, sementara situs Rotten Tomatoes memberi skor 39 persen dan penonton 47 persen.

Baca Juga: Sinopsis Film Vanilla Sky, Kala Tom Cruise Dituduh Membunuh Dirinya Sendiri

Sinopsis Film Dead Man Down

Film Dead Man Down berkisah tentang pembalasan dendam seorang pria yang kehilangan anak dan istrinya kerena dibunuh oleh sekelompok kriminal.

Victor (Colin Farrell) menyusup ke kelompok kriminal yang dipimpin oleh Alphonse (Terrence Howard), tetapi tujuannya bukan untuk mengakumulasikan prestise dan kekuasaan.

Sebaliknya, misi Victor adalah agar Alphonse membayar tindakan yang telah diperbuatnya terhadap keluarga Victor. Sebelumnya, Victor yang berasal dari Hongaria pindah ke New York bersama anak istrinya, tetapi kelompok kriminal Alphonse telah menghancurkan hidupnya yang dulu bahagia.

Intrik Victor tidak luput dari perhatian Beatrice (Noomi Rapace), salah satu tetangganya yang selalu mengawasi Victor sehingga ia tahu tujuan Victor bergabung ke kelompok Alphonse.