Penampilan Kang The Conqueror di Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania Disorot, Ada Detail yang Berbeda

PIKIRAN RAKYAT – Karakter Kang The Conqueror akan tampil berbeda di film Ant-Man and The Wasp: Quantumania yang akan tayang pada Februari 2023 mendatang. Terkenal sebagai He Who Remains di Loki dan di trailer Ant-Man 3, penampilan Kang The Conqueror pada film ini akan menjadi penampilan penjahat terbaik di Marvel.

Selain setelan super ungu yang mengagumkan dan jubah berwarna hijau, detail yang paling menarik tentang Kang the Conqueror adalah bekas luka yang mencolok di sisi kiri wajahnya.

Sebagaimana diketahui pada penampilan sebelumnya di Loki, Kang the Conqueror tidak memiliki bekas luka yang sama, sehingga hal itu menjadi penampilan berbeda yang sangat menarik.

Meski demikian, bekas luka dan fitur wajah pada karakter Kang sangat mungkin terjadi lantaran semakin banyak varian Kang yang muncul.

Hal ini bisa menjadi sebuah petunjuk kepada penonton bahwa akan ada Kang lainnya di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Tak kalah menarik perhatian adalah kutipan dari sutradara Peyton Reed yang menyertainya bahkan lebih mencerahkan, terutama dalam hal bagaimana Kang akan menggantikan Thanos di Multiverse Saga MCU.

Diketahui bahwa film Ant-Man and The Wasp: Quantumania baru-baru ini merilis cuplikan video terbarunya dalam sebuah acara College Football Playoff National Championship.

Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania menceritakan tentang Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope van Dyne (Evangeline Lilly) yang melanjutkan petualangan mereka sebagai Ant-man dan the Wasp.