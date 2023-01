5 Hal yang Perlu Diketahui tentang Trailer Terbaru Ant-Man and The Wasp: Quantumania

PIKIRAN RAKYAT – Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania baru-baru ini merilis cuplikan video atau trailer terbaru dalam acara College Football Playoff National Championship.

Sebagai pembuka fase 5, Ant-Man and the Wasp: Quantumania memperkenalkan superhero generasi berikutnya di Cassie Lang dan memperkenalkan penjahat besar Kang the Conqueror.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Inverse, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang trailer baru film ini, mulai dari pengungkapan besar hingga rahasia.

Trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania menjelaskan hal apa yang membuat Kang menjadi penjahat bagi Ant-Man.

Kang adalah pria yang jahat, dan jika ada sesuatu yang diajarkan oleh Dokter Faustus kepada kita, maka hal itu adalah bahwa berurusan dengan iblis bukanlah taruhan terbaik.

2. MODOK

Darren Cross (Corey Stoll) tampaknya selamat dari peristiwa yang menimpanya dan kembali sebagai MODOK (Mechanized Organism Designed Only for Killing).

Meskipun tidak dijelaskan secara jelas dalam trailer bagaimana dia akan memainkan karakter itu, namun penampilan dari karakter favorit para penggemar ini pasti menyenangkan.

3. Referensi Shang-Chi

Menjelang Quantumania, kita telah melihat beberapa kekuatan mistis walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut.