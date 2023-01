Serial The Last of Us Siap Tayang Pekan Depan, Simak Sinopsis Singkatnya

PIKIRAN RAKYAT – Serial yang diadaptasi dari game, The Last of Us, akan menayangkan episode pertamanya di HBO pekan depan. The Last of Us menceritakan tentang sepasang orang Amerika Serikat yang mencoba bertahan hidup pada saat perubahan iklim mengubah sebagian besar populasi dunia menjadi mutan infeksius.

Mereka ialah Joel (diperankan Pedro Pascal), seorang pria yang kehilangan putrinya pada malam pandemi dimulai pada tahun 2003 dan Ellie (Bella Ramsey), seorang remaja yang kekebalannya terhadap jamur dapat berperan penting dalam menemukan obatnya.

Joel ditugaskan untuk membawa Ellie ke seluruh bagian negeri untuk mencari fasilitas medis agar dia dapat diperiksa. Mereka berdua melakukan sebuah perjalanan panjang dengan pemandangan tandus serta aura yang menegangkan.

Mereka mengalami kiamat zombie yang disebabkan oleh jamur cordyceps yang melompat ke manusia, kemudian mengubah banyak orang menjadi vektor mati otak untuk berbagi dan menyebarkan penyakit mereka.

Ellie dan Joel mengalami kesedihan yang berbeda. Ellie, yang memiliki rasa ingin tahu tentang waktu yang tidak dia alami, hampir tidak dapat terkejut ketika orang-orang yang dia cintai diambil dari dunia.

Sementara itu, Joel yang sempat mengalami hari pertama infeksi massal tersebut masih merasa terpukul dengan kepergian putrinya (Nico Parker) untuk selama-lamanya.

Diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk memproduksi serial ini melebihi musim pertama Game of Thrones. Hal itu lantaran serial The Last of Us diselingi oleh adegan aksi yang intens dan efek praktis dan visual yang dibuat secara rumit.

