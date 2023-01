Isi Pesan WhatsApp Venna Melinda Diungkap Sahabatnya, Sebut Akan Urus Perceraian

PIKIRAN RAKYAT - Roro Fitria buka suara terkait curahan hati sahabatnya, Venna Melinda, usai diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan. Menurutnya, Venna tak mau melanjutkan kembali rumah tangganya dengan Ferry Irawan.

Roro Fitria pun memperlihatkan isi pesan WhatsApp dirinya dengan Venna Melinda yang sedang membicarakan keadaannya. Dalam pesan tersebut, Venna mengaku tak akan melanjutkan hubungannya dengan Ferry Irawan.

"Mbak Venna sudah menyampaikan ke Nyai bahwa dia tidak ingin melanjutkan kembali hubungan dengan Mas Ferry," ujar Roro Fitria dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Intens Investigasi pada Rabu, 11 Januari 2023.

Roro Fitria mengatakan bahwa hatinya sangat sakit ketika mendengar apa yang dialami Venna Melinda.

Baca Juga: Lukas Enembe Ditahan KPK, Kenakan Rompi Oranye dan Diborgol

"Seperti yang Nyai pernah rasakan, so so so hurt," sebut Roro Fitria dalam pesannya kepada Venna Melinda. Venna Melinda pun membalas pesan Roro Fitria dengan mengatakan bahwa dia akan segera mengurus proses perceraian.

"Aku mau urus perceraian," sebut Venna Melinda dalam balasannya kepada Roro Fitria.

Di sisi lain, Ferry Irawan mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian usai dilaporkan melakukan KDRT pada Venna Melinda. Selain itu, dirinya juga sempat meminta maaf pada sang istri.

Usai diperiksa oleh pihak kepolisian, Ferry Irawan mengaku jika dirinya telah melakukan tindakan KDRT kepada sang istri. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto.

"Terlapor dari suami Venna Melinda ini akan diperiksa oleh polda Jawa Timur, namun yang bersangkutan menyampaikan penyidik sedang sakit. Sorenya Ferry Irawan datang lagi disitulah dilakukan pemeriksaan yah saudara Ferry Irawan mengaku bahwa melakukan KDRT pada istrinya," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto.