Jadwal Tayang dan Harga Tiket BTS: Yet To Come in Cinemas di Bioskop-Bioskop Kota Bandung

PIKIRAN RAKYAT - BTS atau Bangtan Boys akan segera merilis film berjudul BTS: Yet To Come in Cinemas. Film tersebut memperlihatkan konser terakhir mereka pada tahun 2022.

Konser BTS bertajuk BTS: Yet To Come yang digelar di Busan akan difilmkan dengan judul BTS: Yet To Come in Cinemas. Film itu bisa disaksikan mulai 1 Februari 2023 di seluruh bioskop dunia. Sebelumnya, akun Twitter BTS @bts_bighit juga mengumumkan tayangnya film BTS: Yet To Come in Cinemas.

"BTS <Yet To Come> di konser BUSAN yang dinikmati seluruh dunia bersama di layar lebar teater! Pada tanggal 1 Februari, rilis teater di seluruh dunia!" sebut @bts_bighit dalam cuitannya.

Film BTS: Yet To Come akan memperlihatkan potongan sinematik sepanjang konser berlangsung, dan memperlihatkan sudut close-up baru serta tampilan layar lebar dari keseluruhan konser. Film akan memutar lagu-lagu hit BTS sepanjang masa, termasuk Dynamite, Butter, dan IDOL, ditambah penampilan konser pertama Run BTS dari album terbaru grup Proof.

Selain itu, film tersebut akan dirilis dalam berbagai format termasuk layar standar, 4DX, dan 4DX. Tiket akan dijual mulai Rabu, 10 Januari 2023 pukul 7:00 EST atau Kamis, 11 Januari 2023 pukul 9:00 WIB.

Untuk pembelian tiket bisa melalui online dengan masuk ke situs www.cgv.id. Tiket akan dijual mulai dari harga Rp250.000 untuk layar reguler 2D, dan Rp280.000 untuk tiket dengan layar 4DX/ScreenX.

Pembayaran tiket bisa melalui BCA, gotix, Shopee, TIX ID, hingga traveloka. Pembelian tiket mulai pada 11 Januari 2023 pukul 9.00 WIB.

Film ini akan diputar di bioskop di 110 negara untuk waktu yang terbatas. Untuk mengetahui informasi terbaru tentang rilis film, kunjungi situs resmi.

BTS: Yet To Come in Cinemas akan menandai perilisan film layar lebar kelima grup tersebut, setelah Burn The Stage: The Movie, Bring The Soul: The Movie, Break The Silence: The Movie, dan Permission To Dance on Stage - Seoul: Live Viewing.