Jadwal dan Harga Tiket Film High and Low the Worst Cross, Tayang Hari Ini 11 Januari 2023

PIKIRAN RAKYAT - Film High and Low the Worst Cross sudah bisa disaksikan di bioskop mulai hari ini, Rabu, 11 Januari 2023. Film High and Low the Worst Cross merupakan sekuel dari High and Low The Worst yang dirilis pada tahun 2019 lalu.

Film High and Low the Worst Cross yang dibintangi Yuta NCT bisa disaksikan di seluruh bioskop CGV di Indonesia. Dalam film High and Low: The Worst Cross, Yuta NCT memerankan tokoh antagonis bernama Shinya Orochi.

Yuta NCT atau Yuta Nakamoto merupakan salah satu personel grup boyband asal Korea Selatan yang termasuk dalam sub unit NCT 127. Beberapa penggemar Yuta NCT pun menantikan debut Yuta di dunia akting, terlebih film itu berasal dari negara asal Yuta, Jepang.

Dalam film High and Low the Worst Cross dimulai pada tahun 2015 dengan drama televisi High & Low: The Story of SWORD. Film itu disiarkan pada bulan Oktober. Salah satu slogannya adalah bahwa setiap karakter dalam waralaba adalah karakter utama.

Kisah High and Low dimulai di sebuah kota yang pernah berada di bawah kekuasaan organisasi kuat bernama Mugen. Namun, setelah bertarung dengan satu musuh yang tidak bisa mereka hancurkan, Amamiya Brothers, Mugen tiba-tiba pecah dan menjadi legenda masa lalu, dan terbentuklah lima geng baru yang menguasai area tersebut.

Berdasarkan inisial lima geng yang memimpin setiap wilayah, kota tersebut mulai dikenal sebagai wilayah PEDANG.

Sinopsis High and Low: The Worst Cross

Film High and Low: The Worst Cross menceritakan tentang sekolah Oya Koukou yang penuh dengan persaingan untuk menjadi yang terkuat. Namun, sekolah Oya Koukou berada dalam wilayah SWORD yang mengharuskan bertempur melawan sekolah Senomon.

Sekolah Senomon membuat aliansi yang terdiri dari sekolah kamasaka, Ebra dan Senomon demi melawan sekolah Oya Koukou. Gerakan aliansi ini diketahui oleh murid Oya yang cukup terkenal, Tsukasa Takashior dan Yosuke Todoroki.

Orang terkuat di sekolah Oya, Fujio (Kawamura Kazuma) pun berusaha melindungi teman-temannya. Selain itu, Fujio sendiri akan melawan Ryo Suzaki, petarung terkuat yang sudah lama tidak muncul.