Link Pembelian Tiket BTS: Yet to Come in Cinema, Lengkap dengan Harga dan Cara Beli

PIKIRAN RAKYAT - Berikut link pembelian tiket BTS: Yet to Come in Cinema yang tersedia di dalam artikel ini.

BTS kembali menghibur para ARMY dengan karya terbarunya bertajuk BTS: Yet to Come in Cinemas.

Ya, konser BTS: Yet to Come in Busan akan dijadikan sebuah film dokumenter berjudul serupa, BTS: Yet to Come in Cinemas.

Baca Juga: Harga Tiket BTS: Yet to Come in Cinemas Dijual Mulai dari Rp200.000, Bakal Tayang di CGV dan Cinepolis

Rencananya, BTS: Yet to Come in Cinemas akan hadir menjadi versi bioskop pada 1 Februari 2023 di seluruh bioskop dunia.

Hal ini pun diunggah oleh akun Twitter BTS @bts_bighit yang mengumumkan tayangnya film BTS: Yet to Come in Cinemas.

"BTS di konser BUSAN yang dinikmati seluruh dunia bersama di layar lebar teater! Pada tanggal 1 Februari, rilis teater di seluruh dunia!" cuit @bts_bighit.

Baca Juga: Akhirnya Terjawab, Agensi Konfirmasi Ada Jimin BTS di Single Baru Taeyang BIGBANG

Nantinya para ARMY akan diajak untuk melihat sisi lain dari keseruan konser BTS: Yet to Come in Busan, mulai dari persiapan member BTS hingga kejadian-kejadian yang sebelumnya tak ditampilkan di depan panggung.