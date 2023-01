Ria Ricis Go Internasional karena Bawa Anak Naik Jetski, Diberitakan Media Asing

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Ria Ricis diberitakan oleh media asing, Insider. Media asal Inggris itu menyoroti Ria Ricis yang membawa anaknya yang baru berusia lima bulan, Moana, naik jetski.

Insider menyoroti fenomena itu melalui pemberitaan berjudul 'A YouTube mom with 30 million subscribers filmed her baby on a jet ski with no life jacket, sparking concern among viewers'.

Beberapa waktu lalu, Ria Ricis mengunggah video di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan dia beserta suaminya, Teuku Ryan, dan anaknya naik jetski. Selain itu, dirinya juga mengunggah aksi Moana yang menaiki jetski ke kanal YouTube miliknya.

Unggahan itu kemudian menimbulkan pro dan kontra dari warganet. Beberapa warganet menilai apa yang dilakukan Ria Ricis tak patut dicontoh.

Pasalnya, Ria Ricis membawa sang anak bermain jetski tanpa menggunakan pelampung. Hal itu membuat warganet karena dianggap membahayakan Moana.

Instagram Ria Ricis pun diserang warganet dan menerima banyak hujatan yang memperingatkan bahaya bagi kondisi sang anak.

"Menurutku orang yang naik motor sama anaknya paling bodoh. Ini jet ski ya ampun," ucap salah satu warganet.

"Gak patut dicontoh sama sekali tidak safety , anak tidak pakai pelampung, posisi hanya digendong tangan satu ,, ini bukan publik figur yg memberi contoh yg baik !!!!," ucap warganet lainnya.

Selain itu, Ria Ricis juga mengunggah video saat dia memangku anaknya naik ATV. Akan tetapi, dalam video tersebut, terlihat Moana justru tertidur pulas di atas ATV.