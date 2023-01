Trailer Ant-Man and The Wasp: Quantumania Rilis, Kang the Conqueror Karakter Baru di Marvel

PIKIRAN RAKYAT - Trailer baru Ant-Man and The Wasp: Quantumania baru saja rilis di YouTube Marvel Entertainment pada Selasa, 10 Januari 2023. Film yang disutradarai Reyton Reed itu merupakan sekuel kedua dari Ant-Man.

Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania mulai tayang di bisokop pada 17 Februari 2023. Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan menjadi film pertama dari Phase Five Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sebelumnya, dalam film Ant-Man, diceritakan Scott Lang (Paul Rudd) harus membantu mempertahankan teknologi penyusutan Ant-Man Pym dan merencanakan perampokan dengan konsekuensi di seluruh dunia.

Selain itu, film Ant-Man pertama juga memperlihatkan keakraban Scoot dan anaknya. Hal ini pun akan diceritakan melalui sekuel keduanya Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Baca Juga: Sinopsis Film Stratton: Misi Agen Angkatan Laut Inggris Cegah Pembunuhan Massal

Sinopsis

Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope van Dyne (Evangeline Lilly) melanjutkan lagi petualangan mereka sebagai Ant-Man and The Wasp. Mereka bertualang lagi bersama orangtua Hope Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) dan Hank Pym (Michael Douglas), juga putri Scott Cassie Lang (Kathryn Newton). Mereka menjelajahi Quantum Realm.

Akibat sebuah insiden, kelimanaya tak sengaja masuk ke dalam Quantum Realm. Di sana, mereka bertemu dengan Kang the Conqueror yang dipercaya akan menjadi anggota baru Marvel.

Saat memasuki Quantum Realm, Scoot Lang bertemu dengan Kang the Conqueror yang menawarkan Scoot sebuah waktu dan apa pun yang diinginkan Scoot.

Selain itu, di Quantum Realm akan diperlihatkan kehidupan di dalamnya. Di sisi lain, Hope mengingatkan Scoot untuk tidak percaya pada Kang the Conqueror.

Perdebatan pun akan terjadi dalam Quantum Realm. Akankah Scoot dan keluarganya bisa kembali kek kehidupannya atau terjebak dalam Quantum Realm?