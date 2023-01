Verrell Bramasta Tanggapi Dugaan KDRT pada Venna Melinda: I am Here For You, Ma

PIKIRAN RAKYAT - Venna Melinda diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh sang suami, Ferry Irawan. Kejadian KDRT tersebut diduga terjadi pada Minggu, 9 Januari 2022.

Kedua anak Venna Melinda, Athalla Naufal dan Verrell Bramasta, pun langsung memberikan dukungan kepada sang ibu atas apa yang terjadi. Verrell mengunggah video dirinya bersama sang ibu dan mengatakan akan selalu ada untuk sang ibu.

Dukungan tersebut diunggah oleh Verrell Bramasta melalui akun Instagram pribadinya. Seperti diketahui, saat ini Verrell belum bisa menemui sang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit lantaran sedang berada di luar negeri.

"I'm here for you, Ma. Bismillah," ucap Verell Bramasta.

Selain itu, Athalla Naufal saat ini tengah menjaga sang ibu yang berada di rumah sakit. Dirinya juga mengatakan akan selalu ada untuk sang ibu.

"Kita (kami) bakal selalu ada buat Mama," ucap Athalla Naufal.

Athalla Naufal pun memperlihatkan kondisi terkini sang ibu di rumah sakit melalui akun Instagram @athallanaufal7. Unggahannya tersebut dibanjiri doa dari beberapa rekan Athalla dan warganet.

