Sinopsis Film XXX: State of the Union: Misi Untuk Hentikan Kudeta Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Film XXX: State of the Union, akan tayang di Bioskop Trans TV pada Senin 9 Januari 2023 pukul 21.45 WIB. Film ini disutradarai oleh Lee Tamahori dari naskah yang ditulis oleh Rich Wilkes dan Simon Kinberg.



Film tentang mata-mata ini dibintangi oleh Ice Cube, Willem Dafoe, Scott Speedman, serta Peter Strauss. Film ini dirilis pada 29 April 2002 merupakan film kedua dari seri film XXX.



Situs IMDb memberikan skor 4,4 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes memberikan skor 17 persen tomatometer dan 32 persen skor audience untuk film berdurasi 1 jam 40 menit.

Baca Juga: Sinopsis Film Widows: Aksi Para Janda Melancarkan Misi Perampokan

Film XXX: State of the Union menceritakan tentang seorang agen baru dari program XXX yang dikirim ke Washington, D.C. untuk menghentikan upaya kudeta terhadap Presiden Amerika Serikat.



Seorang peternak di Virginia menemukan mayat di pertaniannya, lalu peternak tersebut dibunuh oleh penyerang. Para penyerang menggunakan bahan peledak khusus untuk membobol bunker NSA di bawah peternakan kuda.



Agen Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) lantas menangkis penyerang sebelum melarikan diri. Toby Shavers (Michael Roof) yang merupakan asisten Gibbons, memberi jika ada penyerangan terhadap bunker NSA. Sementara itu, Alabama "Bama" Cobb (John Gleeson Connolly) membunuh Xander Cage di Bora Bora.



Untuk mencari agen baru, Gibbons bertemu dengan Letnan Darius Stone (Ice Cube), mantan US Navy SEAL yang tengah menjalani 9 dari 20 tahun hukuman penjara di Leavenworth. Ia dipenjara lantaran melanggar perintah dan mematahkan rahang Jenderal George Deckert (Willem Dafoe), yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan.



Gibbons berhasil membantu Stone keluar dari penjara. Stone pun bertemu dengan Zeke (Xzibit), rekan lamanya saat melakukan aksi kejahatan dan dan Lola Jackson (Nona Gaye), mantan pacarnya.

Baca Juga: Sinopsis Film Total Recall: Aksi Colin Farrel Terjebak dalam Ingatan Buatan



Stone diperintahkan untuk memulihkan kembali hard drive dari bunker NSA dan berhasil melarikan diri dari Agen NSA Kyle Steele (Scott Speedman). Namun, Gibbons diserang di rumahnya dan tampaknya dibunuh, dengan Deckert dan Sersan Cobb.



Stone lantas bertemu dengan kontak Gibbons, Charlie Mayweather (Sunny Mabrey) untuk mendapatkan informasi. Stone pergi ke rumah persembunyiannya tetapi dijebak atas pembunuhan Jenderal Jack Pettibone (Ned Schmidtke).



Polisi tiba, dan Steele masuk dan berbicara dengan Stone, yang lolos setelah itu. Shavers meretas Pentagon untuk mengambil kembali rencana Deckert.



Stone pun menyusup ke pasukan Deckert di atas kapal induk dan menemukan Gibbons tidak mati, tetapi ditahan. Kehadiran Stone disiagakan oleh Mayweather.



Gibbons memerintahkan Stone untuk melarikan diri dan meninggalkannya. Setelah mengambil rencananya, Stone masuk ke tangki dan berjuang keluar dari kapal. Stone mengetahui bahwa Deckert merencanakan kudeta terhadap Presiden James Sanford (Peter Strauss).***