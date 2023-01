Indy Barends Tunjukkan Kondisi Indra Bekti Saat Ini, Warna Kulit Berubah dan Sudah Tak Gunakan Selang

PIKIRAN RAKYAT - Sahabat sekaligus rekan kerja Indra Bekti, Indy Barends tunjukkan kondisi terbaru sang sahabat. Melalui akun Instagram Indy Barends dirinya memperlihatkan kondisi di ruang ICU.

Indy Barends mengaku jika dirinya sangat merindukan sang sahabat yang saat ini masih menjalani perawatan di ruang ICU. Selain itu Indy Barends juga memperlihatkan Bekti yang sudah mulai membaik.

Pasalnya Indra Bekti saat ini sudah tidak menggunakan selang dan warna kulit Indra Bekti saat ini sudah kembali normal. Bekti pun sudah bisa berbicara dengan lancar.

"I miss u so much Bekti, seneng deh udah makin berwarna kulit. Udah gak pake selang-selang lagi yah," ucap Indy Barends dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @indybarends, Minggu, 8 Januari 2023.

Tak lupa Indy Barends mendoakan Indra Bekti agar segera pulih dari penyakit yang dideritanya.

"Cepet pulih recovery kembali ke rumah yah biar cepet dari ICU terus ke ruang rawat biasa terus pulang ke rumah," ucapnya.

Indra Bekti pun sudah bisa berbicara dengan lancar hingga menyanyi dan mengingat lirik lagu. Dirinya pun mengaku merindukan rekan-rekannya.

"I love u guys you always there for me," tutur Indra Bekti.

