Serial Mendua, The World of Married Couple Versi Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Diadaptasi dari serial Doctor Foster dan The World of Married Couple, serial Mendua yang menceritakan drama rumah tangga ini bakal segera dibuat versi Indonesianya dengan judul Mendua.

Tak main-main dalam serial Mendua, aktor-aktor yang dilibatkan merupakan aktor papan atas.

Di antaranya, Adinia Wirasti yang berperan sebagai sang dokter, Chicco Jerikho sebagai suami, serta Tatjana Saphira yang memerankan karakter Bella sebagai pelakor.

Lantas bakal seperti apa serialnya? berikut fakta-fakta The World of Married Couple versi Indonesia.

Baca Juga: Digandrungi Anak-Anak, Disdik Cimahi Imbau Pelajar Tak Main Lato-Lato Saat Jam Pelajaran

1. Bertema Keluarga Modern di Indonesia

The World of The Married versi Indonesia atau yang nantinya akan diberi judul Mendua, disebut-sebut akan menggunakan pendekatan baru dalam filmnya.

Agar film terasa makin realistis, pihak produksi menyebut alur cerita bakal lebih banyak menunjukan ciri khas masyarakat Indonesia.

2. The World of The Married versi Indonesia Berisi 8 Episode

The World of The Married versi Indonesia atau dengan judul resmi Mendua, bakal punya delapan episode berdurasi 45 menit.