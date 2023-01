Sinopsis Film Total Recall: Aksi Colin Farrel Terjebak dalam Ingatan Buatan

PIKIRAN RAKYAT - Film Total Recall bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Minggu, 8 Januari 2022.

Total Recall merupakan film bergenre aksi fiksi ilmiah yang dirilis pertama kali pada 3 Agustus 2012 di Amerika Serikat.

Film Total Recall disutradarai oleh Len Wiseman, dan dibintangi oleh Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bokeem Woodbine, John Cho, dan Bill Nighy.

Film Total Recall diangkat berdasarkan pada film tahun 1990 dengan judul yang sama, yang terinspirasi oleh cerita pendek tahun 1966 " We Can Remember It for You Wholesale" karangan Philip K. Dick.

Berbeda dengan film pertama, latarnya berada di Bumi distopia, bukan Mars, dan memiliki lebih banyak tema politik.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs IMDb, film Total Recall mendapat skor 6,3/10 dari 238.911 penilai.

Di Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan 31% berdasarkan 234 ulasan, dengan rata-rata rating 5/10 dan skor versi penonton 47 persen.

Sinopsis Film Total Recall

Saat planet ini telah dihancurkan oleh perang nuklir di akhir abad ke-21, maka hanya tersisa dua negara, yakni Federasi Inggris dan Koloni.