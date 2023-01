Daftar Pemenang Golden Disc Awards 2023, Penampilan TREASURE Curi Perhatian

PIKIRAN RAKYAT - Acara penghargaan Golden Disc Awards 2023 digelar di Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand pada Sabtu, 7 Januari 2023. Golden Disc Awards 2023 menghadirkan beberapa bintang K-Pop.

Artis K-Pop yang hadir dalam acara Golden Disc Awards 2023 di antaranya NewJeans, IVE, SEVENTEEN, TREASURE, dan masih banyak artis lainnya.

BTS memenangi penghargaan untuk kategori Album of The Year Daesang (Grand Prize). Ini adalah keenam kalinya BTS meraih penghargaan itu secara berturut-turut.

Sedangkan penghargaan Song of the Year Daesang dan Rookie Artist of the Year diraih oleh grup girlband IVE. IVE memenangi penghargaan Song of the Year Daesang untuk lagu Love Dive.

SEVENTEEN memenangi penghargaan Best Album (Bonsang), Best Performance, serta Thai K-Pop Artist. Selain SEVENTEEN, beberapa grup K-Pop pun mendapatkan penghargaan yang sama antara lain, BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, NCT, NCT 127, NCT DREAM, dan StrayKids.

Penampilan TREASURE dalam Golden Disc Awards 2023 disorot warganet saat menampilkan lagu Darari. Warganet mengatakan, penampilan TREASURE penuh semangat.

"Award berasa konser emang," ucap 7chiliruru.

"Treasure stage performance never disappointed," ucap naparkjojae.

"Mau heran tapi TREASURE anak YG award selalu berasa konser," ucap ceweknya Jaehyun, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui TikTok Golden Disc Awards.