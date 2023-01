Daftar Pemeran Drakor The Glory serta Pengumuman Netflix Soal Jadwal Rilis Bagian Kedua

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea The Glory bagian kedua dikabarkan akan segera tayang pada bulan Maret 2023 mendatang.

Kendati demikian, tanggal pasti sekuel The Glory itu dirilis masih belum diketahui secara pasti.

Hal itu disampaikan oleh pihak perwakilan Netflix yang mengatakan bahwa tanggal rilis drama The Glory bagian kedua akan diumumkan secara terpisah.

"Tanggal rilis untuk Bagian 2 belum diputuskan," kata pihak Netflix, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Soompi.

Drama The Glory mengisahkan tentang seorang mantan korban kekerasan sekolah brutal yang hendak membalaskan dendamnya kepada mereka para murid yang selalu merundungnya.

Song Hye Kyo, yang sebelumnya bekerja sama dengan penulis The Glory, Kim Eun Sook di drama hit Descendants of the Sun, berperan sebagai protagonis pendendam Moon Dong Eun. Sementara itu, Lee Do Hyun memainkan pemeran utama pria yang rumit Joo Yeo Jung.

Drama ini juga dibintangi oleh Yeom Hye Ran, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young, dan masih banyak lagi.

Hanya dalam waktu tiga hari usai drama The Glory bagian satu dirilis pada 30 Desember 2022 lalu, tercatat lebih dari 25,4 juta jam pemirsa di seluruh dunia yang menyaksikannya.