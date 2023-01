Deretan Film yang Diperankan Adinia Wirasti Sejak 2002: Ada Apa dengan Cinta hingga Cek Toko Sebelah

PIKIRAN RAKYAT - Nama Adinia Wirasti menjadi perbincangan publik baru-baru ini. Bagaimana tidak, pemeran Indonesia yang berkecimpung di dunia akting ini disebut artis kurang terkenal oleh netizen.



Seorang netizen mereview film Mendua series yang merupakan adaptasi dari film Drama Korea The World of the Married yang populer pada tahun 2020 lalu.



Film ini mengisahkan alur perselingkuhan sesuai dengan film aslinya, Adinia Wirasti berperan sebagai Dokter Sekar yang merupakan dokter sukses yang dapat dikatakan sempurna, namun harus menelan pil pahit setelah mengetahui sang suami selingkuh.



Akan tetapi, seorang netizen beranggapan jika Adinia Wirasti tak cocok memerankan karakter Dokter Sekar karena kepopulerannya yang dianggap kurang.

"Tapi utk dokternya yg kurang, sebab nama Adinia Wirasti belum banyak dikenal oleh masyarakat Indo, misalkan peran dokternya Wulan Guritno/Maudy Koesnandi mgkin series Mendua akan lebih heboh dri series layangan putus," ujar netizen tersebut.



Adinia Wirasti pun buka suara melihat unggahan tersebut. Menurutnya, untuk menjadi lead role dalam sebuah series harus terkenal terlebih dahulu.



"Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik." ujarnya dalam akun Twitter @AdiniaWirasti.



Sontak unggahan tersebut menarik perhatian netizen. Pasalnya, Adinia Wirasti bukanlah artis pendatang baru. Ia memulai karir aktingnya sejak tahun 2002.



Adik Sara Wijayanto ini memulai kariernya sebagai model di sebuah majalah remaja. Ia pun memulai debut aktingnya pada film Ada Apa Dengan Cinta? sebagai Karmen pada tahun 2002.

Film yang Diperankan Adinia Wirasti



Berkecimpung di dunia akting sejak tahun 2002, tentu film yang diperankan oleh Adinia Wirasti tidaklah sedikit.



Berikut beberapa film, hingga seri web yang pernah diperankan Adinia Wirasti:



Film:



2002 Ada Apa dengan Cinta?

2005 Tentang Dia

2006 Ruang

2006 Dunia Mereka

2007 3 Hari untuk Selamanya

2010 Jakarta Maghrib

2011 Arisan! 2

2013 Laura & Marsha

2014 Sebelum Pagi Terulang Kembali n

2014 Selamat Pagi, Malam

2015 Kapan Kawin?

2016 Ada Apa dengan Cinta? 2

2016 Cek Toko Sebelah

2017 Kartini

2017 Critical Eleven

2017 Satu Hari Nanti

2017 Susah Sinyal

2018 Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

2018 Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga

2019 Lampor: Keranda Terbang

2020 Quarantine Tales

2022 Kamu Tidak Sendiri

2022 Cek Toko Sebelah 2



Film Pendek:

2014 Ada Apa dengan Cinta? 2014



Seri Web:

2018—2019 Cek Toko Sebelah the Series

2019, 2020 Cek Toko Sebelah the Series 2

2020 Cek Toko Sebelah: Babak Baru 2

2021 Susah Sinyal the Series

2022 Mr. Midnight: Beware The Monsters

2022 Mendua***