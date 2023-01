Profil Adinia Wirasti, Disebut Kurang Terkenal Padahal Main Film dari Tahun 2002

PIKIRAN RAKYAT - Pemeran Adinia Wirasti menjadi perbincangan publik. Pasalnya ia disebut sebagai artis yang kurang terkenal oleh netizen saat mereview film Mendua series.



Menurut akun Twitter @wowo_rock, pemilihan peran Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira sudah tepat. Namun ia menyayangkan perna dokter yang dimainkan oleh Adinia Wirasti.



"Tapi utk dokternya yg kurang, sebab nama Adinia Wirasti belum banyak dikenal oleh masyarakat Indo, misalkan peran dokternya Wulan Guritno/Maudy Koesnandi mgkin series Mendua akan lebih heboh dri series layangan putus," ujarnya.



Melihat unggahan tersebut, Adinia Wirasti pun buka suara. Menurutnya, untuk menjadi lead role dalam sebuah series harus terkenal terlebih dahulu.



"Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik." ujarnya dalam akun Twitter @AdiniaWirasti.



Sontak unggahan tersebut menarik perhatian netizen. Pasalnya, Adinia Wirasti bukanlah artis pendatang baru. Ia memulai karir aktingnya sejak tahun 2002.



Profil Adinia Wirasti



Adinia Wirasti merupakan artis Indonesia yang lahir pada 19 Januari 1987. Ia merupakan adik dari Sara Wijayanto.



Perempuan keturunan Jawa ini memulai kariernya sebagai model di sebuah majalah remaja. Ia pun memulai debut aktingnya pada film Ada Apa Dengan Cinta? sebagai Karmen pada tahun 2002.



Adinia pun mendapatkan Piala Citra sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 2005 untuk perannya dalam film Tentang Dia.



Nama: Adinia Wirasti Wijayanto



Lahir: Jakarta, 19 Januari 1987



Lulusan: Akademi Film New York



Tahun Aktif: 2002 - sekarang



Media Sosial:



Instagram @adiniawrst



Twitter @AdiniaWirasti



Film:



2002 Ada Apa dengan Cinta?

2005 Tentang Dia

2006 Ruang

2006 Dunia Mereka

2007 3 Hari untuk Selamanya

2010 Jakarta Maghrib

2011 Arisan! 2

2013 Laura & Marsha

2014 Sebelum Pagi Terulang Kembali n

2014 Selamat Pagi, Malam

2015 Kapan Kawin?

2016 Ada Apa dengan Cinta? 2

2016 Cek Toko Sebelah

2017 Kartini

2017 Critical Eleven

2017 Satu Hari Nanti

2017 Susah Sinyal

2018 Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

2018 Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga

2019 Lampor: Keranda Terbang

2020 Quarantine Tales

2022 Kamu Tidak Sendiri

2022 Cek Toko Sebelah 2



Film Pendek:

2014 Ada Apa dengan Cinta? 2014



Seri Web:

2018—2019 Cek Toko Sebelah the Series

2019, 2020 Cek Toko Sebelah the Series 2

2020 Cek Toko Sebelah: Babak Baru 2

2021 Susah Sinyal the Series

2022 Mr. Midnight: Beware The Monsters

2022 Mendua