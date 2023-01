Kronologi Kecelakaan Jeremy Renner, Tertabrak Alat Berat Pengangkut Salju

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Jeremy Renner dirawat setelah mengalami kecelakaan saat membantu anggota keluarganya yang mobilnya terjebak di salju pada Minggu 1 Januari 2023 lalu.



Polisi setempat pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang menimpa bintang Hawkeye tersebut.



"Berdasarkan penyelidikan kami, kendaraan pribadi Tuan Renner, yang dikemudikan oleh seorang anggota keluarga, terjebak di salju di dekat rumahnya," kata Sheriff Washoe, Darin Balaam.



Ia juga mengatakan Renner pergi mengambil PistenBully atau Sno-Cat (alat berat untuk menghilangkan salju) miliknya dan mencoba untuk menggerakan alat tersebut.

Setelah berhasil mengeluarkan mobil dari tumpukan salju, Renner keluar dari mesin PistenBully dan berbicara dengan keluarganya.



Saat itu, terlihat PistenBully miliknya bergerak, untuk menghentikan alat berat tersebut, Renner mencoba untuk kembali ke kursi pengemudi. Namun sayang Renner malah tertabrak oleh PistenBully miliknya.



"Seorang saksi mata menyebutkan jika sang aktor masuk ke dalam PistenBullynya dan ridak melihat Renner lagi hingga PistenBully tertumpuk salju di depan jalan rumahnya," ujar Sheriff Balaam dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety.



Ia juga tidak percaya jika Renner mengalami kecelakaan tersebut.Renner pun segera diberi pertolongan, investigasi pun masih terus berlangsung.



Unggah Foto di Media Sosial



Usai mengalami kecelakaan dan pernah kritis, kondisi Renner pun mulai membaik. Ia juga mengabarkan kondisinya di akun Instagramnya pada Rabu 4 Januari 2023.



Lewat unggahannya, Renner berterima kasih kepada para penggemar atas doa yang diberikan kepadanya. Renner mengunggah foto selfienya yang sedang terbaring di rumah sakit di Nevada.



Dalam foto tersebut, tampak Renner yang menggunakan kacamata dan memiliki luka pada bagian dekat mata dan pipinya.



"Terima kasih atas ucapan baik Anda. Aku terlalu kacau sekarang untuk mengetik. Tapi aku mengirimkan cinta untuk kalian semua," ujarnya dikuti Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @jeremyrenner.

Profil Jeremy Renner



Renner diketahui membintangi sejumlah film Marvel Cinematic Universe (MCU) dan menjadi bagian dari The Avengers lainnya.



Setelah bergabung selama satu dekade, Jeremy Renner akhirnya merilis proyek solo lewat serial Hawkeye (2021) bersama Hailee Steinfeld sebagai Kate Bishop.



Jeremy Renner juga membintangi sederet film top, mulai dari The Hurt Locker (2008), Arrival (2016), dan The Bourne Legacy (2012).***