Jeremy Renner Unggah Foto Pascakecelakaan, Tampak Luka Memar di Bagian Pipi

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Jeremy Renner dirawat setelah mengalami kecelakaan saat membantu anggota keluarganya yang mobilnya terjebak di salju pada Minggu 1 Januari 2023 lalu.



Menurut laporan polisi setempat, aktor Hawkeye ini, diketahui mengalami kecelakaan usai mengambil alat berat untuk mengeluarkan mobil yang terjebak di salju. Namun sayang, saat selesai mengeluarkan mobilnya dan berbicara dengan keluarganya, alat berat tersebut bergerak sendiri.



Sontak pemeran serial Marvel ini pun mencoba menghentikan alat berat tersebut dengan kembali ke kursi pengemudi, polisi pun memperkirakan Renner mengalami kecelakaan saat berusaha menghentikan alat beratnya. Akibatnya, Renner harus menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kritis.



Tak ingin berlarut-larut membuat penggemarnya khawatir, Renner pun mengabarkan kondisinya melalui akun Instagram pribadi miliknya.

Renner mengunggah foto selfie kondisinya saat ini. Ia tampak menggunakan kacamata dan berbaring di rumah sakit. Terlihat memar di bagian pipi dan matanya.



"Terima kasih atas ucapan baik Anda. Aku terlalu kacau sekarang untuk mengetik. Tapi aku mengirimkan cinta untuk kalian semua," ujarnya dikuti Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @jeremyrenner.



Ucapan dan doa pun membanjiri kolom komentar termasuk bintang Marvel lainnya.



"Lanjut doa jalanmu brutha," ujar akun @prattprattpratt.



"Cepat sembuh sobat. Mengirim cinta dengan cara Anda" ujar akun @Chris Hemsworth.

Profil Jeremy Renner



Renner diketahui membintangi sejumlah film Marvel Cinematic Universe (MCU) dan menjadi bagian dari The Avengers lainnya.



Setelah bergabung selama satu dekade, Jeremy Renner akhirnya merilis proyek solo lewat serial Hawkeye (2021) bersama Hailee Steinfeld sebagai Kate Bishop.



Jeremy Renner juga membintangi sederet film top, mulai dari The Hurt Locker (2008), Arrival (2016), dan The Bourne Legacy (2012).



Nama Lengkap: Jeremy Lee Renner

Lahir: Amerika Serikat, 7 Januari 1971

Orang Tua: Lee Renner, Valerie Cearley

Mantan Istri: Sonni Pacheco (2014-2015)

Tinggi: 175 cm

Film:

1995 National Lampoon's Senior Trip

1996 Paper Dragons

2001 Fish in a Barrel

2002 Dahmer

2002 Monkey Love

2003 S.W.A.T.

2004 The Heart Is Deceitful Above All Things

2005 A Little Trip to Heaven

2005 North Country

2005 12 and Holding

2005 Neo Ned

2005 Lords of Dogtown

2006 Love Comes to the Executioner

2007 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

2007 28 Weeks Later

2007 Take

2008 The Hurt Locker

2009 Ingenious

2010 The Town

2011 Mission: Impossible – Ghost Protocol

2011 Thor

2012 The Avengers

2012 The Bourne Legacy

2013 Hansel & Gretel: Witch Hunters

2013 The Immigrant

2013 American Hustle

2014 Kill the Messenger

2015 Mission: Impossible – Rogue Nation

2015 Avengers: Age of Ultron Clint

2016 Captain America: Civil War

2016 Arrival

2017 Wind River

2017 The House

2018 Tag

2019 Arctic Dogs

2019 Avengers: Endgame

2021 Black Widow

2021 Back Home Again***