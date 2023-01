Reino Barack Bongkar Rahasia Rumah Tangganya dengan Syahrini, Keretakan Hubungan Keduanya Terjawab

PIKIRAN RAKYAT - Kabar keretakan rumah tangga Syahrini dan Reino Barack pertama kali terdengar setelah netizen ramai membicarakannya.

Netizen menuding keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barack retak karena pernikahan itu tak kunjung dikaruniai seorang anak.

Tak cukup sampai disana, kabar perceraian Syahrini dan Reino Barack juga makin santer dibahas setelah dugaan isi chat milik mertua Syahrini tersebar di media sosial.

Dalam chat tersebut ibunda Reino Barack, Reiko Barack menyebut anaknya sedang proses cerai dengan Syahrini.

Meki banyaknya gosip miring terkait rumah tangga pelantun lagu Restu itu tak mau ambil pusing.

Syahrini justru dengan santai membantah tudingan tersebut dengan mengunggah potret mesranya dengan sang suami.

"Don't sacrifice your future, just to think about your past (Jangan korbankan masa depanmu, hanya untuk memikirkan masa lalumu)," kata Syahrini.

Tak cuma Syahrini, salah satu sahabatnya juga meminta netizen agar tak julid dan juga menyebarkan berita hoaks terkait rumah tangga sang artis.