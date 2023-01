Sehun dan Chanyeol EXO Gelar Fancon di Jakarta Februari 2023, Catat Harga dan Cara Beli Tiketnya

PIKIRAN RAKYAT - Bintang K-pop, Sehun dan Chanyeol EXO (EXO-SC) akan menyapa para penggemar di Indonesia lewat fan concert atau fancon.

Event bertajuk Back to Back Fancon in Jakarta itu rencananya akan digelar di Ancol Beach City International Stadium pada 4 Februari 2023.

Perlu diketahui, fancon merupakan event fan meeting dan konser yang diselenggarakan secara bersamaan.

Baca Juga: Sehun dan Chanyeol EXO Bakal Adakan Fancon di Indonesia, Catat Jadwalnya

Adapun harga dan cara membeli tiket konser itu sudah diumumkan iMe Indonesia, selaku promotor.

Sebagaiaman diumumkan akun Instagram resmi @ime_indonesia, fancon EXO-SC dibanderol mulai Rp1 juta hingga Rp3 juta.

"Indonesian EXO-L, are you ready for EXO-SC BACK TO BACK FANCON in Jakarta?(EXO-L apakah kalian siap untuk EXO-SC BACK TO BACK FANCON di Jakarta?)" tulis iMe Indonesia di unggahan Instagram-nya.

Baca Juga: Chen EXO Tunda Rilis Mini Album 'Last Scene' Usai Pecahnya Tragedi Halloween di Itaewon

Kategori VIP A menjadi salah satu lokasi yang palin gdekat dengan panggung utama. Harganya pun dibanderol Rp2.600.000, dan Rp3.000.000 beserta Send Off.