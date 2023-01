Lirik Lagu Kill Bill - SZA Beserta Terjemahan Bahasa Indonesia dan Fakta di Baliknya

Kill Bill - SZA

I'm still a fan even though I was salty

Aku masih seorang penggemar walaupun aku masih sedikit dendam

Hate to see you with some other broad, know you happy

Benci melihatmu dengan wanita murahan lain, mengetahui kau bahagia

Hate to see you happy if I’m not the one drivin’

Benci melihatmu bahagia jika bukan aku penyebabnya

I’m so mature, I’m so mature

Aku sangat dewasa, aku sangat dewasa

I’m so mature, I got me a therapist to tell me there’s other men

Aku sangat dewasa, aku menyewa jasa terapis untuk mengatakan padaku ada orang lainnya

I don’t want none, I just want you

Aku tak ingin yang lain, aku ingin kamu

If I can’t have you, no one should, I might

Jika aku tak bisa mendapatkanmu, tak ada yang boleh, mungkin saja..

I might kill my ex, not the best idea

Mungkin saja aku akan bunuh mantanku, bukan ide yang terbaik

His new girlfriend’s next, how’d I get here?

Pacar terbarunya berikutnya, mengapa aku bisa berpikir seperti ini?

I might kill my ex, I still love him, though

Mungkin saja aku akan bunuh mantanku, aku masih cinta dia, sih

Rather be in hell than alone

Lebih baik di neraka daripada sendiri

I get the sense that it’s a lost cause

Aku merasakan bahwa ini semua sia-sia

I get the sense that you might really love her

Aku merasakan kau benar-benar mencintainya

The text gon’ be evidence, this text is evidence

SMS-nya akn jadi bukti, SMS ini akan jadi bukti

I try to ration with you, no murders, no crime of passion

Aku mencoba mencari justifikasi denganmu, tak ada pembunuhan, tak ada kejahatan atas nama dendam

But, damn, you was out of reach

Ah, sial, kau ternyata tak bisa diraih

You was at the farmer’s market with your perfect peach

Kau sedang berada di pasar lokal dengan pasanganmu yang sempurna

Now I’m in amazement, playin’ on my patience

Sekarang aku tak habis pikir, bermain-main dengan kesabaranku

Now you layin’ face-down, got me sayin’ over a beat

Sekarang kau terbaring terlungkup, membuatku berkata

I’m so mature, I’m so mature

Aku sangat dewasa, aku sangat dewasa

I’m so mature, I got me a therapist to tell me there’s other men

Aku sangat dewasa, aku menyewa jasa terapis untuk mengatakan padaku ada orang lainnya

I don’t want none, I just want you

Aku tak ingin yang lain, aku ingin kamu

If I can’t have you, no one will

Jika aku tak bisa mendapatkanmu, tak ada yang bisa