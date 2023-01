Ekshibisi Seni Digital Burgerkill, Begundal Dapat Melepas Rindu pada Sosok Ebenz

PIKIRAN RAKYAT - Lebih dari 25 tahun, Burgerkill telah menjadi ­legenda di kancah musik cadas ­Indonesia. Untuk ­merayakan usia seperempat abad pada 2020 lalu, ­Burgerkill menggelar konser ­virtual yang ­berkolaborasi dengan Sembilan Matahari di ­tengah situasi ­pandemi.

Kini, untuk merasakan ­kembali ­euforia konser virtual berjudul "The 25 th Kill-versary: It Never Ends" tersebut, ­Burgerkill bersama ­Sembilan Matahari menggelar ekshibisi seni digital di Kala Kini Nanti, Paris Van Java, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, 24 ­Desember 2022- 4 ­Januari 2023.

Para Begundal --sebutan penggemar Burgerkill-- dapat memasuki wahana selama 30 menit untuk merasakan atmosfer konser virtual dua tahun lalu dengan menikmati vi­sual yang didukung 10 lagu milik Burgerkill.

Di eksibisi ini pula, para Begundal da­pat melepas rindu kepada sosok Aries Tanto atau Ebenz, sang formatur sekaligus gitaris yang pergi untuk selamanya, September 2021 lalu.

Baca Juga: Asal-Usul Daerah di Kabupaten Ciamis Dinamai Pasir Heunceut, Punya Potensi Panorama Alam yang Indah

Setelah ditinggal Ebenz, kini formasi Burger­kill terdiri atas Agung Ridho (gitar), Ronald Radja (vokal), Ramdan Agustiana (bas), dan Putra Pra Ramadhan (drum).

Gitaris Agung mengung­kapkan, saat membuat konser virtual Desember 2020 lalu, ini merupakan suatu hal yang menarik untuk Burgerkill. Pasalnya, ­untuk pertama kalinya Burgerkill dikelilingi visual dan artwork yang banyak.

"Kami ingin berbagi ­pengalaman dengan lebih banyak orang lewat eks­hi­bisi seni digital ini. Di eks­hibisi ini, Begundal bisa merasakan pengalaman untuk masuk ke dalam ruang tempat Burgerkill merekam konser virtual sekaligus melihat perjalanan Burger­kill dari tahun ke tahun," kata Agung pada konferensi pers di Kala Kini Nanti, Paris Van Java, Jalan ­Sukajadi, Kota Bandung, ­Jumat 23 Desember 2022.

Bagi awak Burgerkill, eks­hibisi seni digital di Kala Kini Nanti menjadi salah satu kado untuk Begundal. Tak hanya itu, di penutup tahun ini, Burgerkill juga menyiapkan kejutan.