Keseruan Rayakan Tahun Baru 2023 Bersama Afgan dan Lyodra di The Trans Luxury Hotel Bandung

PIKIRAN RAKYAT - The Trans Luxury Hotel Bandung merayakan tahun baru 2023 dengan menggelar konser Afgan dan Lyodra pada Sabtu, 31 Desember 2022. Konser itu bertajuk New Year's Eve with Afgan and Lyodra.

Afgan dan Lyodra tampil membawakan lagu-lagu hits andalannya seperti Sang Dewi dan Panah Asmara.

Afgan dan Lyodra tampil memukau, membuat suasana intimate begitu terasa dan para penonton menikmati penampilan mereka sepanjang konser.

Salah satu penonton bernama Cece mengaku mendapat pengalaman baru dalam menghabiskan malam tahun baru.

“Seru menghabiskan malam tahun baru dengan cara berbeda ditemani Lyodra dan Afgan,” ucap Cece di The Trans Luxury Hotel, Bandung, 31 Desember 2022.

Lyodra tampil membawakan sejumlah lagu andalannya pada perayaan tahun baru 2023 di Trans Luxury Hotel Bandung, 31 Desember 2022.

Lyodra membuat para penonton terkesan ketika menyanyikan lagu Sang Dewi milik maestro Andi Rianto.

Tak kalah mengesankan dari Lyodra, Afgan tampil membawakan lagu terbarunya yang berjudul Pendam. Lagu itu dirilis pada 26 Agustus 2022.