Deretan Film Indonesia yang Sukses Mengepakkan Sayap di Kancah Internasional pada Tahun 2022

PIKIRAN RAKYAT – Festival dan acara penghargaan film hampir setiap tahun diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada dunia sinema dan memberikan pengalaman sineas dari tiap-tiap negara.

Sepanjang tahun 2022, sejumlah film Indonesia turut meramaikan festival dan ajang penghargaan di kancah internasional.

Hal tersebut tentu menjadi suatu kebanggaan bagi penikmat film tanah air lantaran karya Indonesia juga bisa dikenal dan dinikmati oleh penonton asing.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, berikut deretan film Indonesia yang hadir di festival dan acara penghargaan luar negeri.

1. Before, Now, and Then (Nana)

Film karya sutradara Kamila Andini ini pertama kali ditayangkan di Festival Film Internasional Berlin pada tanggal 12 Februari 2022.

Pada acara tersebut, film Before, Now, and Then (Nana) meraih penghargaan Golden Bear dalam kategori film terbaik dan memenangkan Silver Bear untuk penampilan Laura Basuki untuk kategori Best Supporting Performance.

Film Before, Now, and Then (Nana) ini berlatarkan sejarah tahun 1960-an. Film ini berhasil meraih penghargaan di Festival Internasional Brussels dan Asia Pacific Screen Awards.

Selain mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, film ini juga menyabet penghargaan pada ajang Festival Film Bandung dan Festival Film Indonesia.